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Telegram оштрафовали еще на 11,4 млн рублей

12:29, 02.09.2026

Наказание последовало за неудаление публикаций с запрещенной информацией

Telegram оштрафовали еще на 11,4 млн рублей
Фото: Динар Фатыхов

В Москве суд оштрафовал Telegram на 11,4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Административное наказание последовало за неудаление трех публикаций с запрещенной в России информацией, уточняет источник. Соответствующее решение вынес Таганский районный суд столицы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что общая сумма штрафов Telegram в России превысила 38 млн рублей. Так, в середине августа суд оштрафовал мессенджер на 14,6 млн рублей за неудаление запрещенного контента.

Зульфат Шафигуллин

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