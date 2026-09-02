Telegram оштрафовали еще на 11,4 млн рублей
Наказание последовало за неудаление публикаций с запрещенной информацией
В Москве суд оштрафовал Telegram на 11,4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Административное наказание последовало за неудаление трех публикаций с запрещенной в России информацией, уточняет источник. Соответствующее решение вынес Таганский районный суд столицы.
Ранее сообщалось, что общая сумма штрафов Telegram в России превысила 38 млн рублей. Так, в середине августа суд оштрафовал мессенджер на 14,6 млн рублей за неудаление запрещенного контента.
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