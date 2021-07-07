Титов считает, что шампанским должно называться прежде всего игристое вино, произведенное во Франции

Фото: Роман Хасаев (архив)

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что шампанским должно прежде всего называться французское игристое вино. Так бизнес-омбудсмен отреагировал на ситуацию с Moet Hennessy.

По его словам, в этом случае произошла техническая ошибка. Титов уверен, что она скоро разрешится. Он указал на то, что Moet Hennessy уже признал, что принятые нововведения «не окажут большого влияния на их продажи».

«Если мы уважаем защищенные географическое указания, всячески стараемся это делать в России сегодня, введя эти географические указания, такие как «Анапа», «Темрюк», «Ростов» или «Долина Дона», мы должны уважать такие же защищенные географические указания в других странах, поэтому шампанское должно быть защищено», — цитирует ТАСС Титова.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy временно приостановила поставки шампанского в Россию в связи с новым законом РФ. По документу, понятие «шампанское» разрешается использовать лишь в отношении этого напитка, произведенного на территории России.



При этом до этого заявления Bloomberg выяснило, что Moet Hennessy согласилась писать на своих бутылках «игристое вино», как этого требует российское законодательство.



Татьяна Демина