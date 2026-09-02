В Казани открылся центр регби

В церемонии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани открылся новый центр регби. В торжественной церемонии принял участие раис республики Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

— Новый центр создает принципиально новые условия для развития регби в республике. Это часть большой работы по развитию спортивной инфраструктуры нашей столицы и всего Татарстана… Мы будем и дальше создавать условия, чтобы спорт становился доступнее для жителей, дети имели возможность заниматься в современных объектах, а наши спортсмены готовились к соревнованиям и добивались высоких результатов, представляя нашу республику на российских и международных соревнованиях. Центр регби станет важной частью этой системы, — сказал раис республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Центр рассчитан на 1 750 зрителей. Здесь оборудовали поле с подогревом, тренировочный газон, фан-зону, фуд-корт и магазин клуба. Для команды предусмотрели раздевалки, тренажерный зал, медицинский блок, сауну и массажные кабинеты.

Напомним, что в прошлом году казанский клуб «Стрела-Ак Барс» впервые в своей истории стал чемпионом страны по регби.

Алсу Сабирзанова