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Голикова заявила, что темп прироста заболеваемости COVID-19 в России несколько замедлился

16:24, 07.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Голикова заявила, что темп прироста заболеваемости COVID-19 в России несколько замедлился
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России темп прироста заболеваемости COVID-19 несколько замедлился. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Вместе с тем в 82 регионах России заболеваемость растет, некоторое снижение наблюдается в Москве, рассказала она на совещании президента РФ с членами правительства, пишет «РИА Новости».

Система здравоохранения сейчас работает стабильно. В России развернуто 216 тыс. коек для больных COVID-19, занято порядка 79% из них.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 23 962 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 5 682 634 жителя страны.

ОбществоМедицина
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