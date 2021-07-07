«Пушкинскую карту» для молодежи запустят 1 сентября

Фото: Роман Хасаев (архив)

В России программу «Пушкинская карта», с помощью которой молодые люди смогут посещать учреждения культуры, запустят с 1 сентября текущего года. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

К программе присоединятся музеи, театры, концертные залы, филармонии и библиотеки по всей стране. Действие карты будет распространяться не только на государственные, федеральные, региональные, но и на частные учреждения культуры. «Пушкинскую карту» смогут получить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Таким образом, программа распространится почти на 13 млн старшеклассников, студентов колледжей и вузов. Средства, зачисленные на карту, можно потратить только в учреждениях культуры и на культурные мероприятия, пишет ТАСС.



Фото: Максим Платонов (архив)

О создании «Пушкинской карты» объявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин. В период с сентября по декабрь 2021 года молодым людям от 14 до 22 лет на банковские карты планируется перечислять 3 тысячи рублей. Эти средства они смогут потратить на посещение культурных объектов. Ожидается, что в следующем году номинал составит 5 тыс. рублей на календарный год.

Татьяна Леухина