В Татарстане число личных банкротств взлетело в два раза

Корпоративные банкротства пошли в рост

По итогам первого полугодия количество корпоративных банкротств в России увеличилось впервые с 2017 года, говорится в опубликованной сегодня статистике сервиса «Федресурс». В сравнении с первым полугодием 2020-го в этом году рост составил 9%, до 4,9 тысячи вынесенных решений о несостоятельности.

При этом половину первого полугодия 2020 года в стране действовал мораторий на банкротство — он продолжался с 6 апреля по 7 января 2021 года. В начале апреля под его действие подпадали 1,29 млн компаний и ИП, а на 31 декабря 2020 года — 515 тыс. компаний и 1,6 млн ИП (14,6% от всех зарегистрированных в РФ компаний и около 40% ИП).

Схожая ситуация и в отношении процедур наблюдения. За первую половину 2021 года их количество выросло на 26,1%, до 4150 к первому полугодию 2020 года.

Данные «Федресурса» также свидетельствуют о росте числа намерений кредиторов обратиться в суд с заявлениями о банкротстве своих контрагентов. Их количество выросло до 15 955, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В связи с этим руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин спрогнозировал дальнейшее увеличение числа банкротств во втором полугодии.

— Пока на текущей вялой динамике сказываются проведенные банками внесудебные реструктуризации кредитов и ужесточение практики в части субординации требований кредиторов и субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, — приводит слова Юхнина «Интерфакс».

Расклад по инициаторам банкротств изменился незначительно. Большую часть процедур в январе — июне 2021 года инициировали конкурсные кредиторы — 74,5% (за тот же период 2020 года — 75,4%). ФНС являлась заявителем в 15,6% дел (было 14,2%), должники — в 9,3% дел (было 10,4%), работники — в 0,6% дел (было 0,5%).

Татарстан попал в число регионов с наибольшим количеством банкротств в первом полугодии — 165 решений. Рост, в сравнении с 2020-м, составил 17%. Республика по числу банкротств лишь немного «недотянула» до топ-5 — в него входят Москва (969, плюс 13,7% к первому полугодию 2020 года), Санкт-Петербург (401, рост на 36,9%), Московская область (358 компаний, рост на 15,9%), Свердловская область (171, рост на 12,5%) и Краснодарский край (167, плюс 35,8%).

Граждане стали банкротиться в два раза чаще

Что касается личных банкротств, в январе — июне 2021 года суды признали банкротами 88 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Число банкротств за первое полугодие 2021 года в 2,1 раза превысило показатель годом ранее — в первой половине 2020 года банкротами стали 42,7 тыс. россиян.

Процедура личного банкротства в России существует с 2015 года, и за все время суды признали несостоятельными 370 тысяч россиян. Таким образом, одно только полугодие 2021 года «обеспечило» почти четверть всех личных банкротств в России.

В январе — июне 2021 года суды признали банкротами 88 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Фото: Ирина Плотникова

Как отмечается в сообщении Федресурса, в большинстве (95%) граждане самостоятельно инициируют свое банкротство, в отличие от компаний, где обычно производства начинаются по инициативе кредиторов.

Лидеры по числу банкротов — Москва (4,85 тыс., рост на 98%) и Московская область (4,7 тыс. решений, плюс 114,7%), также Краснодарский край (4,3 тыс., рост на 136,8%), Самарская область (3,9 тыс., рост на 98,0%), Санкт-Петербург (3,8 тыс., рост на 106,8%).

Татарстан в вопросе личных банкротств далек от этих регионов: по подсчетам «Реального времени», в республике за первое полугодие вынесли 2,33 тыс. решений о личных банкротствах, преимущественно с реализацией имущества должника (суды вынесли только 101 решение о введении процедуры реструктуризации долгов). Тем не менее и в республике наблюдается двукратный рост числа личных банкротств — год назад суд вынес только 1 180 таких решений.

Александр Артемьев