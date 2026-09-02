Анвар Гатиятулин: «Задача не стать чемпионами сентября, а готовить команду»

Главный тренер «Ак Барса» — о целях на новый сезон КХЛ

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о задачах команды в предстоящем сезоне КХЛ.

— Чтобы громкие слова говорить, нужно их подкреплять чем-то. Два года у нас ушло на построение команды уровня финала, теперь новый цикл, новое строительство команды. Мы знаем ответственность, понимаем её на начальном этапе, долгосрочно будем готовить команду к тому, чтобы в серии до четырёх побед конкурировать. Мы вместе работаем, все знают, как идёт построение команды. Задача не стать чемпионами сентября, а готовить команду. Понятно, что болельщики ждут побед, ответственность с нас никто не снимал. Будем готовиться и идти согласно плану стратегии готовиться к самым ответственным матчам, — цитирует Гатиятулина корреспондент «Реального времени».

Первый матч в новом сезоне КХЛ «Ак Барс» проведет против «Сибири».





Евгений Романов