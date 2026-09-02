Минфин РФ планирует включить криптовалюты в валютный мониторинг

Это позволит повысить прозрачность трансграничных платежей и предотвратить обход действующих валютных ограничений

Минфин России намерен подготовить предложения о включении криптовалютных транзакций в систему мониторинга экспортной выручки. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Ведомство считает необходимым адаптировать нормативную базу, так как цифровые валюты все чаще используются во внешнеторговых расчетах. Это позволит повысить прозрачность трансграничных платежей и предотвратить обход действующих валютных ограничений.

Ключевые меры:

интеграция криптоактивов в отчетность экспортеров;

усиление контроля за движением цифровых средств;

синхронизация данных между таможенными и финансовыми органами.

При этом в Минфине не планируют ужесточать количественные параметры регулирования. В частности, возврат к ненулевым нормативам обязательной продажи валютной выручки сейчас не рассматривается, поскольку действующая система наблюдения демонстрирует высокую эффективность.

Ожидается, что новые правила обеспечат государству более полную картину об объемах поступающей валюты и будут способствовать формированию прозрачного рынка цифровых расчетов.

Зульфат Шафигуллин