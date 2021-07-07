В Татарстане назначили нового директора Кадастровой палаты по РТ
Новым директором Кадастровой палаты по Татарстану назначен Аркадий Белкин. До этого он с мая прошлого года по март 2021 года работал начальником отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по РТ.
Белкин в 2008 году окончил Академию государственного и муниципального управления при президенте РТ по специальности «Государственное и муниципальное образование». В 2014 году — Институт социальных и гуманитарных знаний по специальности «Юриспруденция».
Карьеру он начал в 2008 году. В 2017 году возглавил Межмуниципальный отдел по Алексеевскому, Алькеевскому, Спасскому и Чистопольскому районам Управления Росреестра по Татарстану, сообщили в пресс-службе ведомства.
Белкин обозначил в качестве приоритетных задач Кадастровой палаты по РТ успешное решение поставленных государством задач, а также развитие новых видов деятельности, направленных на повышение качества оказываемых госуслуг.
Справка
Почетные звания:
«Заслуженный землеустроитель Республики Татарстан», 2020 год
Награды и благодарности:
Благодарность руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 2016 год
Благодарность Кабинета Министров Республики Татарстан, 2018 год
Почетная грамота Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 2019 год
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