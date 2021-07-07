В Татарстане назначили нового директора Кадастровой палаты по РТ

Фото: Управление Росреестра по РТ

Новым директором Кадастровой палаты по Татарстану назначен Аркадий Белкин. До этого он с мая прошлого года по март 2021 года работал начальником отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по РТ.

Белкин в 2008 году окончил Академию государственного и муниципального управления при президенте РТ по специальности «Государственное и муниципальное образование». В 2014 году — Институт социальных и гуманитарных знаний по специальности «Юриспруденция».

Карьеру он начал в 2008 году. В 2017 году возглавил Межмуниципальный отдел по Алексеевскому, Алькеевскому, Спасскому и Чистопольскому районам Управления Росреестра по Татарстану, сообщили в пресс-службе ведомства.

Белкин обозначил в качестве приоритетных задач Кадастровой палаты по РТ успешное решение поставленных государством задач, а также развитие новых видов деятельности, направленных на повышение качества оказываемых госуслуг.

Татьяна Демина