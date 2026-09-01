В Белоруссии введут полугодовой запрет на вывоз промышленных товаров

Постановление подписал премьер-министр республики Александр Турчин

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Правительство Белоруссии ввело временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров сроком на 6 месяцев. Постановление подписал премьер-министр республики Александр Турчин. Об этом сообщает ТАСС.

Мера вступает в силу с 23 сентября 2026 года и направлена на предотвращение дефицита промышленных товаров на внутреннем рынке страны. Документ также содержит актуализированный перечень товаров, на которые распространяется запрет.

Исключения из запрета предусмотрены для нескольких категорий товаров. Во-первых, это продукция, вывоз которой не требует разрешительного порядка из-за отсутствия или незначительного количества заявок. Во-вторых, товары, поставляемые в адрес зарубежных представительств белорусских организаций. В-третьих, продукция, экспорт и техническое обслуживание которой затруднены необходимостью получения разрешений.

В пресс-службе уточнили, что на основе практики применения подобных мер установлены дополнительные случаи, когда согласование на вывоз товаров не требуется.

Дмитрий Зайцев