Мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени, задержали
Мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени, задержали. Об этом сообщает «РИА Новости». Никто не пострадал, заверили в банке. Взрывных устройств у злоумышленника не обнаружили, хотя он утверждал, что у него в рюкзаке «опасный предмет».
По неподтвержденным данным, мужчина проходил лечение у психиатра, пишет RT.
Напомним, в Тюмени на улице Червишевский тракт неизвестный мужчина пришел в отделение Сбербанка и потребовал выдать ему деньги. При этом он взял в заложники двух человек. Жильцов дома, в котором расположен банк, пришлось эвакуировать.
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