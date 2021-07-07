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Мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени, задержали

09:59, 07.07.2021
Мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени, задержали
Фото: Максим Платонов

Мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени, задержали. Об этом сообщает «РИА Новости». Никто не пострадал, заверили в банке. Взрывных устройств у злоумышленника не обнаружили, хотя он утверждал, что у него в рюкзаке «опасный предмет».

По неподтвержденным данным, мужчина проходил лечение у психиатра, пишет RT.

Напомним, в Тюмени на улице Червишевский тракт неизвестный мужчина пришел в отделение Сбербанка и потребовал выдать ему деньги. При этом он взял в заложники двух человек. Жильцов дома, в котором расположен банк, пришлось эвакуировать.

Татьяна Демина
Происшествия
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