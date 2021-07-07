В Тюмени после захвата заложников в отделении Сбербанка завели уголовное дело

В Тюмени после захвата мужчиной заложников в отделении Сбербанка завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, захватчик 1988 года рождения выдвинул требование о 15 млн рублей. Сейчас подозреваемый в захвате заложников задержан.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Следствием назначены необходимые экспертизы, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителя СУ СКР по Тюменской области.

Сегодня утром неизвестный мужчина в Тюмени на улице Червишевский тракт захватил в отделении Сбербанка двух заложников и требовал выдать ему деньги. Он также утверждал, что у него в сумке «опасный предмет».

Татьяна Демина