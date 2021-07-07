Отборочный матч ЧМ-2022 между Россией и Словакией пройдет в Казани

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани пройдет отборочный матч чемпионата мира по футболу — 2022. На поле выйдут сборные России и Словакии. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Матч пройдет 8 октября на «Ак Барс Арене». Начало игры в 21.45 по московскому времени.

Матч для сборной России станет первой игрой в рамках октябрьского окна для международных матчей. 11 октября российские футболисты на выезде сыграют со Словенией.

Отборочный турнир ЧМ-2022 возобновится в сентябре. 1 сентября Россия сыграет с Хорватией в «Лужниках», 4 сентября — с Кипром в Никосии, а 7 сентября — с Мальтой на «Волгоград Арене».

Татьяна Демина