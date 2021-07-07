В России прививку от коронавируса сделали почти 27 млн человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В России прививку от коронавируса сделали почти 27 млн человек. Второй компонент вакцины от COVID-19 получили уже приблизительно 18,5 млн граждан, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, за последнюю неделю темпы вакцинации в России выросли в 1,8 раза, пишет RT. Хуже всего ситуация обстоит в Дагестане.

Голикова также отметила, что показатель коллективного иммунитета в России должен составить 80% взрослых, включая переболевших и привитых, в том числе более полугода назад.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в сутки от СOVID-19 вакцинируются до 850 тыс. россиян. Прививку можно сделать в 6 тыс. специальных пунктах



Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать в стране эпидемиолого-математическую модель вакцинации от коронавируса. Это необходимо, чтобы довести коллективный иммунитет до 80-90%.

Татьяна Демина