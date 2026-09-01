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«Одно без другого не работает»: МЧС в разы увеличит закупку наземной и воздушной техники

16:45, 01.09.2026

«Комплексная безопасность — 2026»: Александр Куренков планирует посетить КАЗ им. Горбунова и провести рабочую встречу с руководством КАМАЗа

«Одно без другого не работает»: МЧС в разы увеличит закупку наземной и воздушной техники
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

«Для России важно реагировать быстро: чем раньше спасатели прибудут в очаг пожара, тем больше людей спасут. Наш норматив по международному реагированию — вылет через 3 часа после команды президента страны. Быстрее на помощь не вылетает никто — общий международный норматив от 9 до 12 часов», — заявил советник министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-майор Даниил Мартынов, комментируя силы МЧС и потребность в обновлении техники спасательных служб. Первый тяжелый вертолет Ми-38 и Ка-32, пожарно-спасательная техника на базе шасси КАМАЗа и «Урала», речные суда до 12 метров — все это обещают показать на международном салоне «Комплексная безопасность — 2026». Впервые он «переехал» из подмосковного парка «Патриот» в «Казань-Экспо». Ярким событием обещает стать открытие первого учебного полигона МЧС РФ в Лаишевском районе — малайзийские спасатели будут соревноваться с российскими. О том, почему МЧС решило перенести салон в Казань, в материале «Реального времени».

Для борьбы в разных стихиях — на пожарах, на воде и в воздухе

— Из этого мероприятия мы хотим «выжать» максимум по всем направлениям, — заявил директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, генерал-майор внутренней службы Александр Макаров, выступая на брифинге по поводу предстоящего Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2026». Ежегодный российский форум, посвященный развитию средств безопасности в стране, имеет статус федерального мероприятия и собирает ведущих разработчиков и производителей техники и средств связи. По своему значению он не уступает крупным отраслевым мероприятиям.

взято с сайта tatarstan.ru

На этот раз федеральные власти впервые решили провести его за пределами Москвы. XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2026» по распоряжению правительства РФ переехал в «Казань-Экспо», хотя до этого каждый год собирался в подмосковном парке «Патриот» в Кубинке (раньше Минобороны РФ проводило на полигоне форум «Армия»). Собственно, и то, и другое ведомство нацелено на спасение жизней и защиту предприятий. «Салон обеспечивает взаимодействие федеральных и местных органов власти, промышленности и научно-исследовательских организаций», — рассказал Александр Макаров. По его словам, здесь сопоставляются потребности государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и возможности отечественной промышленности и науки.

В этом году МЧС России включило в экспозицию как действующие образцы спасательной техники, так и перспективные разработки. Авиапарк ведомства пополнился тяжелым вертолетом Ми-38 (производства Казанского вертолетного завода) и машиной Ка-32 от Московского авиационного центра. Наземная техника представлена на шасси КАМАЗа и «Урала». Кроме того, концерн «Калашников» продемонстрирует линейку БПЛА ZALA и «Альбатрос М5», а на станции «Аэропорт» будет выставлен пожарный поезд. Правда, вся техника представлена в статике: демонстрационные полеты и движение поезда не запланированы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Немало места уделяется разработкам, способным обеспечить качественное изменение технологий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. К наиболее интересным руководство МЧС отнесло: робототехнический комплекс пожаротушения «Ант-1000ПМ», робототехнический комплекс гуманитарного разминирования МГР-4, универсальный мини-погрузчик на гусеничном ходу «Ант-1200» и газотурбинный электроагрегат АПН-30 АО «Ковровский электромеханический завод». АО «ЦКБА» покажет радиолокационную станцию обзора воздушного пространства и средства радиоэлектронного противодействия беспилотным летательным аппаратам. Впервые в экспозицию включили маломерные суда МЧС России: здесь покажут лодки различных классов, предназначенные для надзорных и поисково-спасательных задач, а также быстровозводимые понтонные причалы.

Одним словом, все, что используется в борьбе с различными стихиями. Всего приедут 230 организаций — производителей пожарной и аварийно-спасательной техники, робототехники, систем оповещения, беспилотных авиационных систем и служб медицины катастроф.

Глава МЧС РФ поедет на Казанский авиазавод и поговорит с КАМАЗом

Как быстро спасатели должны быть на месте ЧП? Есть ли нормативы у российского МЧС и чем они отличаются от международных норм?

— Для России важно реагировать быстро: чем раньше спасатели прибудут в очаг пожара, тем больше людей спасут. Наш норматив по международному реагированию — вылет через 3 часа после команды президента страны. Быстрее на помощь не вылетает никто — общий международный норматив от 9 до 12 часов, — ответил на вопрос «Реального времени» советник министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-майор Даниил Мартынов.

взято с сайта tatarstan.ru

Воздушная и наземная техника остается главным ресурсом для своевременного прибытия на место ЧП. В этом смысле потребности в обновлении техники постоянно растут. Глава МЧС Александр Куренков много внимания уделяет техническому оснащению МЧС — и в публичных выступлениях, и в рабочих поездках. Он еще в мае 2024 года, когда был только кандидатом на должность, в Совете Федерации назвал техническое обеспечение и заботу о личном составе своими первостепенными задачами.

— Со следующего года закупка техники увеличивается в разы. По решению президента РФ к 2034 году все подразделения должны быть на 100% оснащены пожарно-спасательной техникой. Наземной или воздушной? Все в комплекте, одно без другого не работает, — сообщил генерал-майор Даниил Мартынов.

В этой связи Александр Куренков в рамках форума «Комплексная безопасность — 2026» планирует посетить Казанский авиационный завод им. Горбунова и провести встречи с КАМАЗом, добавил он.

«Поджигается и горит, тушат в реальных условиях»

Ярким моментом казанской программы форума станет открытие первого учебного полигона МЧС РФ в Лаишевском районе. Он расположен вблизи села Габишево и займет площадь 12,7 гектара. В нем смогут тренироваться 3,5 тысячи пожарных и спасателей. Обучение будет проходить по трем ключевым направлениям: тушение пожаров, поисково-спасательные и газоспасательные работы. Инфраструктура комплекса включает административный корпус, гостиницу, спортивные объекты и вспомогательные помещения. Подобный объект есть в Чечне, и он стал популярен среди силовиков. Концепция чеченского центра готовилась с участием генерал-майора Даниила Мартынова.

предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

— Поджигается и горит, тушат в реальных условиях, — рассказал он о подготовке спасателей в Казани.

О том, во сколько обошелся первый учебный полигон МЧС РФ в Лаишевском районе, говорить не стали. Почему предпочли Лаишево? Оказалось, что место под Казанью выбрали не случайно. Здесь идет активная жилая застройка. Поэтому в составе центра заранее построили пожарно-спасательную часть. «Пока дома строили, пожарная часть уже есть», — отметил Мартынов.

Пустовать центру подготовки не дадут. К нему проявляют интерес иностранные службы спасения из Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии. «Самыми расторопными из иностранцев стали малайзийцы», — рассказал Даниил Мартынов. Они первыми заинтересовались, и поэтому решили привести российско-малайзийские учения. В течение двух суток команды будут соревноваться по международной системе «Мансара».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако руководство центра по договоренности с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым нацелено большую часть времени отводить на подготовку местного подразделения МЧС России. «Казань — крупный нефтегазовый центр, и большое количество предприятий нужно защищать», — объяснил Даниил Мартынов.

При этом здесь будут проходить обучение работники предприятий, отвечающих за безопасность. «Наша задача — предупредить возникновение ЧП. Учитывая, что технологии развиваются и риски растут, нужны решения не только по имитации ЧП, но и прогнозированию ЧП», — добавил Александр Макаров. В последний день форума, 5 сентября, экспозиция будет доступна для всех желающих, но гостям нужно заранее зарегистрироваться.

Луиза Игнатьева

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