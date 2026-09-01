«Одно без другого не работает»: МЧС в разы увеличит закупку наземной и воздушной техники

«Комплексная безопасность — 2026»: Александр Куренков планирует посетить КАЗ им. Горбунова и провести рабочую встречу с руководством КАМАЗа

«Для России важно реагировать быстро: чем раньше спасатели прибудут в очаг пожара, тем больше людей спасут. Наш норматив по международному реагированию — вылет через 3 часа после команды президента страны. Быстрее на помощь не вылетает никто — общий международный норматив от 9 до 12 часов», — заявил советник министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-майор Даниил Мартынов, комментируя силы МЧС и потребность в обновлении техники спасательных служб. Первый тяжелый вертолет Ми-38 и Ка-32, пожарно-спасательная техника на базе шасси КАМАЗа и «Урала», речные суда до 12 метров — все это обещают показать на международном салоне «Комплексная безопасность — 2026». Впервые он «переехал» из подмосковного парка «Патриот» в «Казань-Экспо». Ярким событием обещает стать открытие первого учебного полигона МЧС РФ в Лаишевском районе — малайзийские спасатели будут соревноваться с российскими. О том, почему МЧС решило перенести салон в Казань, в материале «Реального времени».

Для борьбы в разных стихиях — на пожарах, на воде и в воздухе

— Из этого мероприятия мы хотим «выжать» максимум по всем направлениям, — заявил директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, генерал-майор внутренней службы Александр Макаров, выступая на брифинге по поводу предстоящего Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2026». Ежегодный российский форум, посвященный развитию средств безопасности в стране, имеет статус федерального мероприятия и собирает ведущих разработчиков и производителей техники и средств связи. По своему значению он не уступает крупным отраслевым мероприятиям.

На этот раз федеральные власти впервые решили провести его за пределами Москвы. XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2026» по распоряжению правительства РФ переехал в «Казань-Экспо», хотя до этого каждый год собирался в подмосковном парке «Патриот» в Кубинке (раньше Минобороны РФ проводило на полигоне форум «Армия»). Собственно, и то, и другое ведомство нацелено на спасение жизней и защиту предприятий. «Салон обеспечивает взаимодействие федеральных и местных органов власти, промышленности и научно-исследовательских организаций», — рассказал Александр Макаров. По его словам, здесь сопоставляются потребности государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и возможности отечественной промышленности и науки.

В этом году МЧС России включило в экспозицию как действующие образцы спасательной техники, так и перспективные разработки. Авиапарк ведомства пополнился тяжелым вертолетом Ми-38 (производства Казанского вертолетного завода) и машиной Ка-32 от Московского авиационного центра. Наземная техника представлена на шасси КАМАЗа и «Урала». Кроме того, концерн «Калашников» продемонстрирует линейку БПЛА ZALA и «Альбатрос М5», а на станции «Аэропорт» будет выставлен пожарный поезд. Правда, вся техника представлена в статике: демонстрационные полеты и движение поезда не запланированы.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Немало места уделяется разработкам, способным обеспечить качественное изменение технологий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. К наиболее интересным руководство МЧС отнесло: робототехнический комплекс пожаротушения «Ант-1000ПМ», робототехнический комплекс гуманитарного разминирования МГР-4, универсальный мини-погрузчик на гусеничном ходу «Ант-1200» и газотурбинный электроагрегат АПН-30 АО «Ковровский электромеханический завод». АО «ЦКБА» покажет радиолокационную станцию обзора воздушного пространства и средства радиоэлектронного противодействия беспилотным летательным аппаратам. Впервые в экспозицию включили маломерные суда МЧС России: здесь покажут лодки различных классов, предназначенные для надзорных и поисково-спасательных задач, а также быстровозводимые понтонные причалы.

Одним словом, все, что используется в борьбе с различными стихиями. Всего приедут 230 организаций — производителей пожарной и аварийно-спасательной техники, робототехники, систем оповещения, беспилотных авиационных систем и служб медицины катастроф.

Глава МЧС РФ поедет на Казанский авиазавод и поговорит с КАМАЗом

Как быстро спасатели должны быть на месте ЧП? Есть ли нормативы у российского МЧС и чем они отличаются от международных норм?

— Для России важно реагировать быстро: чем раньше спасатели прибудут в очаг пожара, тем больше людей спасут. Наш норматив по международному реагированию — вылет через 3 часа после команды президента страны. Быстрее на помощь не вылетает никто — общий международный норматив от 9 до 12 часов, — ответил на вопрос «Реального времени» советник министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-майор Даниил Мартынов.

Воздушная и наземная техника остается главным ресурсом для своевременного прибытия на место ЧП. В этом смысле потребности в обновлении техники постоянно растут. Глава МЧС Александр Куренков много внимания уделяет техническому оснащению МЧС — и в публичных выступлениях, и в рабочих поездках. Он еще в мае 2024 года, когда был только кандидатом на должность, в Совете Федерации назвал техническое обеспечение и заботу о личном составе своими первостепенными задачами.

— Со следующего года закупка техники увеличивается в разы. По решению президента РФ к 2034 году все подразделения должны быть на 100% оснащены пожарно-спасательной техникой. Наземной или воздушной? Все в комплекте, одно без другого не работает, — сообщил генерал-майор Даниил Мартынов.

В этой связи Александр Куренков в рамках форума «Комплексная безопасность — 2026» планирует посетить Казанский авиационный завод им. Горбунова и провести встречи с КАМАЗом, добавил он.

«Поджигается и горит, тушат в реальных условиях»

Ярким моментом казанской программы форума станет открытие первого учебного полигона МЧС РФ в Лаишевском районе. Он расположен вблизи села Габишево и займет площадь 12,7 гектара. В нем смогут тренироваться 3,5 тысячи пожарных и спасателей. Обучение будет проходить по трем ключевым направлениям: тушение пожаров, поисково-спасательные и газоспасательные работы. Инфраструктура комплекса включает административный корпус, гостиницу, спортивные объекты и вспомогательные помещения. Подобный объект есть в Чечне, и он стал популярен среди силовиков. Концепция чеченского центра готовилась с участием генерал-майора Даниила Мартынова.

— Поджигается и горит, тушат в реальных условиях, — рассказал он о подготовке спасателей в Казани.

О том, во сколько обошелся первый учебный полигон МЧС РФ в Лаишевском районе, говорить не стали. Почему предпочли Лаишево? Оказалось, что место под Казанью выбрали не случайно. Здесь идет активная жилая застройка. Поэтому в составе центра заранее построили пожарно-спасательную часть. «Пока дома строили, пожарная часть уже есть», — отметил Мартынов.

Пустовать центру подготовки не дадут. К нему проявляют интерес иностранные службы спасения из Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии. «Самыми расторопными из иностранцев стали малайзийцы», — рассказал Даниил Мартынов. Они первыми заинтересовались, и поэтому решили привести российско-малайзийские учения. В течение двух суток команды будут соревноваться по международной системе «Мансара».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако руководство центра по договоренности с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым нацелено большую часть времени отводить на подготовку местного подразделения МЧС России. «Казань — крупный нефтегазовый центр, и большое количество предприятий нужно защищать», — объяснил Даниил Мартынов.

При этом здесь будут проходить обучение работники предприятий, отвечающих за безопасность. «Наша задача — предупредить возникновение ЧП. Учитывая, что технологии развиваются и риски растут, нужны решения не только по имитации ЧП, но и прогнозированию ЧП», — добавил Александр Макаров. В последний день форума, 5 сентября, экспозиция будет доступна для всех желающих, но гостям нужно заранее зарегистрироваться.