Голикова призвала российские регионы вводить новые ограничения из-за ситуации с COVID-19

В регионах следует вводить дополнительные ограничения в связи с ситуацией с COVID-19. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании членов правительства с президентом России Владимиром Путиным.

Превышение среднероссийских показателей на сегодняшний день зарегистрировано в 24 регионах страны, однако если не учитывать показатели Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 49 регионах, заявила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Это свидетельствует, конечно же, о необходимости реализации руководителями регионов всего спектра ограничительных мер, с которым они хорошо знакомы и который мы всегда применяли, — передает «РИА Новости» ее слова.

Ранее Голикова сообщила о замедлении темпов прироста заболеваемости COVID-19 в России.

Сегодня фонд «Петербургская политика» отнес Татарстан к числу регионов, где введены меры по внедрению карантинных ограничений и вакцинации низкой степени жесткости.



Татьяна Леухина