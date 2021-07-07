Голикова призвала российские регионы вводить новые ограничения из-за ситуации с COVID-19
В регионах следует вводить дополнительные ограничения в связи с ситуацией с COVID-19. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании членов правительства с президентом России Владимиром Путиным.
Превышение среднероссийских показателей на сегодняшний день зарегистрировано в 24 регионах страны, однако если не учитывать показатели Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 49 регионах, заявила она.
— Это свидетельствует, конечно же, о необходимости реализации руководителями регионов всего спектра ограничительных мер, с которым они хорошо знакомы и который мы всегда применяли, — передает «РИА Новости» ее слова.
Ранее Голикова сообщила о замедлении темпов прироста заболеваемости COVID-19 в России.
Сегодня фонд «Петербургская политика» отнес Татарстан к числу регионов, где введены меры по внедрению карантинных ограничений и вакцинации низкой степени жесткости.
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