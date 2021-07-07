Новости общества

18:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Голикова призвала российские регионы вводить новые ограничения из-за ситуации с COVID-19

16:57, 07.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Голикова призвала российские регионы вводить новые ограничения из-за ситуации с COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В регионах следует вводить дополнительные ограничения в связи с ситуацией с COVID-19. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании членов правительства с президентом России Владимиром Путиным.

Превышение среднероссийских показателей на сегодняшний день зарегистрировано в 24 регионах страны, однако если не учитывать показатели Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 49 регионах, заявила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Это свидетельствует, конечно же, о необходимости реализации руководителями регионов всего спектра ограничительных мер, с которым они хорошо знакомы и который мы всегда применяли, — передает «РИА Новости» ее слова.

Ранее Голикова сообщила о замедлении темпов прироста заболеваемости COVID-19 в России.

Сегодня фонд «Петербургская политика» отнес Татарстан к числу регионов, где введены меры по внедрению карантинных ограничений и вакцинации низкой степени жесткости.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также