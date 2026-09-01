Блогеры с квартирами под прицелом ФНС, налоговые льготы за инвестиции в защиту объектов

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

На прошедшей неделе в правительстве обсуждали снижение налоговой нагрузки для компаний, инвестирующих в защиту своих объектов, а блогер рассказала, как к ней пришла ФНС после публикации видео о четырех квартирах. Кроме того, расширен перечень не облагаемого НДС технологического оборудования. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

С 1 сентября обжаловать налоговые акты можно онлайн или в любой инспекции ФНС

С сегодняшнего дня в России вступает в силу блок поправок к налоговому законодательству для бизнеса. Среди них:

возможность подавать письменные возражения на акты налоговых проверок онлайн — через личный кабинет ФНС или портал «Госуслуги РФ»;

возможность дистанционного участия через видео-конференц-связь при рассмотрении материалов проверок и экстерриториальное обжалование актов — с этой целью можно будет обращаться в любую уполномоченную инспекцию ФНС;

запрет зачета положительного сальдо своего ЕНС (то есть переплаты) в счет исполнения налоговой обязанности другого лица (контрагента, взаимозависимой компании и т. п.) в случаях, если у получателя на момент подачи заявления отсутствует задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам или процентам;

расширение перечня оснований для отказа в отсрочке или рассрочке налогового платежа.

Реальное время / realnoevremya.ru

Более подробно об этих и других изменениях можно почитать в материале «Реального времени».

«Ничего не предвещало беды. И через две недели приходит сообщение от налоговой»

Федеральная налоговая служба обратила внимание на посты блогеров в соцсетях о недвижимости. Как сообщает «Коммерсант», один из примеров — видео Ленары Гедич из Уфы, которая на видео рассказала о четырех квартирах в семье.

— Ничего не предвещало беды. И вот через две недели после публикации этого ролика приходит сообщение от налоговой с требованием предоставить за предыдущий год выписки по всем счетам. Я обратилась в инспекцию с вопросом, чем вызвана проверка. Тем более я не индивидуальный предприниматель, а физлицо, в декрет вышла. Мне ответили, что, возможно, как раз дело в том, что я в отпуске по беременности и родам. Следующее письмо пришло через месяц, и служба запросила данные уже за три года. Собрала, отправила, по банкам пришлось побегать. Мне скрывать нечего, — цитирует ее издание.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперты говорят, что ФНС уже давно использует СМИ и соцсети как инструмент поиска нарушений, а также ИИ. Активно проверяются и сами блогеры — тут стоит вспомнить громкие дела Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии и Артема Чекалиных.

При этом, чтобы попасть под прицел, необязательно быть известным и иметь много подписчиков в соцсетях, уверена руководитель бухгалтерского агентства «Траст Капитал» Ольга Кокарева: «Это может коснуться абсолютно любого человека».



Компаниям, инвестирующим в защиту объектов, могут снизить налоговую нагрузку

На совещании по повышению защищенности производственных и инфраструктурных объектов с участием первого вице-премьера Дениса Мантурова рассмотрели предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по поддержке предприятий. Среди них — снижение налоговой нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, и сокращение для них административных барьеров таких организаций.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

За несколько дней до этого президент РФ Владимир Путин подписал указ, касающийся усиления защиты объектов критической инфраструктуры России. Если их владельцы не обеспечивают безопасность, то правительство может принять решение о передаче этих объектов во временное управление. Одним из поводов для этого является недостаточная эффективность мер по отражению атак с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Документ распространяется на:

предприятия топливно-энергетического комплекса;

промышленные и логистические комплексы;

объекты связи;

объекты энергетики, включая атомную;

объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры;

критически важные и потенциально опасные объекты, имеющие особое значение для экономической стабильности и обеспечения жизнедеятельности населения.

Возглавляющий Российский союз промышленников и предпринимателей Александр Шохин, комментируя документ, подчеркнул, что важно продолжать дискуссию о мерах поддержки компаний, которые вкладывают средства в защиту своих объектов, уже пострадали от атак беспилотников или производят средства защиты. Такой подход, считает он, позволит снизить необходимость передачи активов под внешнее управление.

В России расширили перечень не облагаемого НДС технологического оборудования

Правительство обновило перечень технологического оборудования, в том числе комплектующих и запасных частей к нему, ввоз которого на территорию России не подлежит обложению НДС. Речь о той аппаратуре, аналоги которой не производятся в стране.

Список пополнили:

центробежные компрессорные установки технологического газа;

автоматическая высокоскоростная линия для производства пеленок;

автоматизированная производственная линия для вакуумных пробирок для забора крови;

автоматизированная мультимедийная фонтанная система для создания синхронизированных водных, световых и лазерных шоу.

Перечень не облагаемого НДС оборудования впервые появился в апреле 2009 года. Сейчас в нем более 120 позиций.