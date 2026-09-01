Блогеры с квартирами под прицелом ФНС, налоговые льготы за инвестиции в защиту объектов
Обзор налоговых новостей прошедшей недели
На прошедшей неделе в правительстве обсуждали снижение налоговой нагрузки для компаний, инвестирующих в защиту своих объектов, а блогер рассказала, как к ней пришла ФНС после публикации видео о четырех квартирах. Кроме того, расширен перечень не облагаемого НДС технологического оборудования. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
С 1 сентября обжаловать налоговые акты можно онлайн или в любой инспекции ФНС
С сегодняшнего дня в России вступает в силу блок поправок к налоговому законодательству для бизнеса. Среди них:
- возможность подавать письменные возражения на акты налоговых проверок онлайн — через личный кабинет ФНС или портал «Госуслуги РФ»;
- возможность дистанционного участия через видео-конференц-связь при рассмотрении материалов проверок и экстерриториальное обжалование актов — с этой целью можно будет обращаться в любую уполномоченную инспекцию ФНС;
- запрет зачета положительного сальдо своего ЕНС (то есть переплаты) в счет исполнения налоговой обязанности другого лица (контрагента, взаимозависимой компании и т. п.) в случаях, если у получателя на момент подачи заявления отсутствует задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам или процентам;
- расширение перечня оснований для отказа в отсрочке или рассрочке налогового платежа.
Более подробно об этих и других изменениях можно почитать в материале «Реального времени».
«Ничего не предвещало беды. И через две недели приходит сообщение от налоговой»
Федеральная налоговая служба обратила внимание на посты блогеров в соцсетях о недвижимости. Как сообщает «Коммерсант», один из примеров — видео Ленары Гедич из Уфы, которая на видео рассказала о четырех квартирах в семье.
— Ничего не предвещало беды. И вот через две недели после публикации этого ролика приходит сообщение от налоговой с требованием предоставить за предыдущий год выписки по всем счетам. Я обратилась в инспекцию с вопросом, чем вызвана проверка. Тем более я не индивидуальный предприниматель, а физлицо, в декрет вышла. Мне ответили, что, возможно, как раз дело в том, что я в отпуске по беременности и родам. Следующее письмо пришло через месяц, и служба запросила данные уже за три года. Собрала, отправила, по банкам пришлось побегать. Мне скрывать нечего, — цитирует ее издание.
Эксперты говорят, что ФНС уже давно использует СМИ и соцсети как инструмент поиска нарушений, а также ИИ. Активно проверяются и сами блогеры — тут стоит вспомнить громкие дела Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии и Артема Чекалиных.
При этом, чтобы попасть под прицел, необязательно быть известным и иметь много подписчиков в соцсетях, уверена руководитель бухгалтерского агентства «Траст Капитал» Ольга Кокарева: «Это может коснуться абсолютно любого человека».
Компаниям, инвестирующим в защиту объектов, могут снизить налоговую нагрузку
На совещании по повышению защищенности производственных и инфраструктурных объектов с участием первого вице-премьера Дениса Мантурова рассмотрели предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по поддержке предприятий. Среди них — снижение налоговой нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, и сокращение для них административных барьеров таких организаций.
За несколько дней до этого президент РФ Владимир Путин подписал указ, касающийся усиления защиты объектов критической инфраструктуры России. Если их владельцы не обеспечивают безопасность, то правительство может принять решение о передаче этих объектов во временное управление. Одним из поводов для этого является недостаточная эффективность мер по отражению атак с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Документ распространяется на:
- предприятия топливно-энергетического комплекса;
- промышленные и логистические комплексы;
- объекты связи;
- объекты энергетики, включая атомную;
- объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры;
- критически важные и потенциально опасные объекты, имеющие особое значение для экономической стабильности и обеспечения жизнедеятельности населения.
Возглавляющий Российский союз промышленников и предпринимателей Александр Шохин, комментируя документ, подчеркнул, что важно продолжать дискуссию о мерах поддержки компаний, которые вкладывают средства в защиту своих объектов, уже пострадали от атак беспилотников или производят средства защиты. Такой подход, считает он, позволит снизить необходимость передачи активов под внешнее управление.
В России расширили перечень не облагаемого НДС технологического оборудования
Правительство обновило перечень технологического оборудования, в том числе комплектующих и запасных частей к нему, ввоз которого на территорию России не подлежит обложению НДС. Речь о той аппаратуре, аналоги которой не производятся в стране.
Список пополнили:
- центробежные компрессорные установки технологического газа;
- автоматическая высокоскоростная линия для производства пеленок;
- автоматизированная производственная линия для вакуумных пробирок для забора крови;
- автоматизированная мультимедийная фонтанная система для создания синхронизированных водных, световых и лазерных шоу.
Перечень не облагаемого НДС оборудования впервые появился в апреле 2009 года. Сейчас в нем более 120 позиций.
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