Регионам порекомендовали неукоснительно соблюдать ограничения на массовые мероприятия

Правительство России рекомендовало властям регионов обеспечить неукоснительное соблюдение ограничения «на проведение массовых мероприятий без соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований».

Помимо этого субъекты должны придерживаться прочих ранее принятых мер, направленных на снижение темпов распространения COVID-19 на территории страны, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Кабмина РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, за последние сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса, выздоровели 20 067 человек. Общее число заболевших за все время выросло до 5 682 634 человек, а выздоровевших — до 5 121 919 человек.

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Татьяна Демина