Новости общества

13:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Регионам порекомендовали неукоснительно соблюдать ограничения на массовые мероприятия

12:53, 07.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Регионам порекомендовали неукоснительно соблюдать ограничения на массовые мероприятия
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство России рекомендовало властям регионов обеспечить неукоснительное соблюдение ограничения «на проведение массовых мероприятий без соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований».

Помимо этого субъекты должны придерживаться прочих ранее принятых мер, направленных на снижение темпов распространения COVID-19 на территории страны, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Кабмина РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, за последние сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса, выздоровели 20 067 человек. Общее число заболевших за все время выросло до 5 682 634 человек, а выздоровевших — до 5 121 919 человек.

Самые свежие и актуальные новости о пандемии на утро 7 июля в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также