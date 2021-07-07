Путин поручил начать кампанию по единовременным выплатам семьям со школьниками с августа

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что широкая кампания по единовременным выплатам семьям со школьниками должна начаться 1 августа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что выплата в 10 тыс. рублей на детей школьного возраста начнется с 16 августа. На эти цели выделят 204 млрд рублей, пособие охватит более 20 млн детей, пишет ТАСС.

«Реальное время» подробно рассказывало о том, как получить новые путинские выплаты.