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Путин поручил начать кампанию по единовременным выплатам семьям со школьниками с августа

16:40, 07.07.2021
Путин поручил начать кампанию по единовременным выплатам семьям со школьниками с августа
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что широкая кампания по единовременным выплатам семьям со школьниками должна начаться 1 августа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что выплата в 10 тыс. рублей на детей школьного возраста начнется с 16 августа. На эти цели выделят 204 млрд рублей, пособие охватит более 20 млн детей, пишет ТАСС.

«Реальное время» подробно рассказывало о том, как получить новые путинские выплаты.

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