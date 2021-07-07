В Тюмени захватили отделение «Сбербанка» — есть заложники

В Тюмени на улице Червишевский тракт неизвестный захватил отделение «Сбербанка». Есть заложники. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Из жилого дома в Тюмени, на первом этаже которого захвачен офис банка, эвакуировали примерно 50 человек. У здания работают силовики.

По неподтвержденным данным telegram-канала Baza, в отделение банка зашел мужчина в маске. Из его рюкзака торчат провода. Он передал сотрудникам организации записку с требованием выдать ему 15 млн рублей.



UPD от 09.40: По данным МВД, в заложниках два сотрудника банка. Злоумышленник требует денег и утверждает, что у него в сумке «опасный предмет».

В МВД уточнили, что сообщение о захвате заложников поступило еще в 7.20, сообщает «РИА Новости».

В мае в Казани неизвестный мужчина позвонил по телефону с угрозой взорвать один из банков, расположенных на улице Бутлерова, и расстрелять его посетителей и персонал. Сообщение оказалось ложным — сотрудники экстренных служб не нашли взрывного устройства



Татьяна Демина