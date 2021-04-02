Итоги дня: в Татарстане выросла доля тяжелых форм COVID-19, в Казани вновь горит трамвай, штрафы для Twitter
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 2 апреля:
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил подготовить документы для организации выплаты пострадавшим в результате взрыва газа в Зеленодольске.
Все жильцы получат единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей на человека. Выплата в связи с утратой имущества составит 100 тысяч на человека. Еще 1 миллион рублей получит семья погибшей.
- Пострадавшие от взрыва в Зеленодольске люди начали переезжать во временное жилье. Строители приступят к работам после того, как все жильцы перевезут свои вещи. На объекте началась установка забора.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал вчерашние обыски в здании исполкома города. Он заявил, что обысков именно в его кабинете не было. Сотрудники исполкома работают в штатном режиме.
- Сегодня днем на улице Дементьева в Казани вновь загорелся трамвай. Пострадавших нет, пожарные вовремя прибыли на место. Прокуратура Казани совместно со специалистами выяснит причины и обстоятельства инцидента с загоревшимся трамваем.
- В марте в Татарстане увеличилась доля тяжелых форм коронавируса: в феврале это было 3,4%, в марте — 4,8%. Однако наметилась тенденция на снижение заболеваемости среди лиц старше 60 лет — пока только на 18%. Показатель заболеваемости в этой возрастной категории остается самым высоким — 304 на 100 тысяч лиц, рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. Подробности — в материале «Реального времени».
- Популярный российский блогер Андрей Алистаров рассказал, что в Турции произошла смертельная перестрелка из-за долгов беглого предпринимателя из Набережных Челнов Эрика Гафарова. По словам Алистарова, один из участников перестрелки погиб.
- В Москве мировой судебный участок №422 Таганского района оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию, в которой содержались призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Компания получила три штрафа: на суммы 3,2 млн , 3,3 млн рублей и 2,4 млн рублей.
- В Набережных Челнах исполком решил отменить разрешение на строительство 19-подъездного многоэтажного дома в 68-м микрорайоне. Территории, где начались работы, придадут прежний вид. Строительство многоэтажки на территории частного сектора началось в начале года. Жители просили на этом месте построить школу, но им отказали. Позже выяснилось, что в этом месте проходит санитарная зона, поскольку недалеко есть скотомогильник, в котором до 1958 года хоронили животных, умерших от сибирской язвы. Мэрия компенсирует затраты строительной компании, которые она уже понесла.
- 3 года и 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года получил сегодня за пять эпизодов хищения средств КНИТУ-КХТИ экс-проректор по учебно-воспитательной работе этого вуза Александр Кочнев. Такой приговор огласил Вахитовский райсуд Казани.
- Минздрав Татарстана не располагает данными, которые говорили бы о том, что в республике есть заболевшие коронавирусом после получения второго компонента вакцины от коронавируса. Однако есть единичные случаи заболевания после первого этапа вакцинации, сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина напомнила, что прививка защищает от тяжелых форм заболеваний, осложнений и летальных исходов.
- Музей изобразительных искусств Татарстана выступил с инициативой о переименовании одной из улиц Казани в честь уроженца столицы республики, художника Николая Фешина. Речь идет об отрезке улицы Япеева, выходящем к ул. Федосеевской и прилегающем к храму Преподобномученицы Евдокии. В Минкультуры Татарстана отметили, что вопросом переименования улиц занимается Комиссия по топонимике муниципального образования Казани. В ее состав входят также ученые, специализирующиеся на изучении исторического и культурного наследия Татарстана и Казани.
- Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов представил коллективу Гарантийного фонда нового руководителя — им стал Рустем Мухамедшин. Он является заслуженным экономистом Республики Татарстан, почетным работником ФНС России, где проработал более 20 лет, имеет различные государственные и ведомственные награды.
- В Татарстане текущей весной создаются условия для половодья: аномально высокие температуры и обильные осадки в виде дождя приводят к активному таянию снегов. В республике в зоне подтопления может оказаться ряд населенных пунктов: села Чубарово, Чепчуги и Куркачи Высокогорского района РТ, деревня Караширма Тюлячинского района, поселок Узяк Пестречинского района, деревня Чутеево Кайбицкого района, деревня Нур-Вахитово Буинского района.
- У президента России Владимира Путина не наблюдается никаких побочных эффектов после первого укола российской вакцины от коронавируса. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства получил первую дозу вакцины от COVID-19 23 марта.
- Ожидается, что общежитие Казанского государственного энергетического университета на 376 мест в этом году досрочно введут в эксплуатацию. Возведение нового общежития обошлось федеральному бюджету в 371,8 млн рублей. Новый корпус расположится на ул. Красносельской — на территории спортивной площадки между станцией метро «Козья слобода» и самим Энергоуниверситетом.
- В Башкирии вблизи деревни Павловка в Бижбулякском районе произошел разлив нефтесодержащей жидкости (96% — вода, 4% — нефть) на площади примерно 350 кв. метров. На данный момент он локализован. Причиной разлива стал стандартный отказ трубопровода диаметром 133 мм. На данный момент проблема устранена специалистами «Башнефть-Добычи».
- Кремль прокомментировал ситуацию в Донбассе, которая обострилась в конце марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Донбассе действительность на линии соприкосновения сил пугающая, провокации украинских военных не одиночные, а множественные. Однако он подчеркнул, что Россия не сторона конфликта, поэтому не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе. Песков подчеркнул, что появление военных США на Украине потребует принятия РФ дополнительных мер по обеспечению своей безопасности.
- Съезд к СНТ «Щербаковка», близ Дербышек, который ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» закрыло на ремонтные работы, откроют на два месяца. Об этом «Реальному времени» рассказала председатель товарищества Наталья Бемшлаг. Она сходила на прием к начальнику ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдару Мингазову. Он пошел навстречу жителям и сообщил, что съезд откроют на два месяца.
- Казань вошла в топ-3 комфортных городов России с населением больше 1 млн человек. Выше столицы Татарстана расположились Москва и Санкт-Петербург. Самым комфортным городом с населением до 5 тыс. человек стал Иннополис.
- Всех желающих россиян можно провакцинировать до июня за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
- Видеоплатформу Rutube перезапустили в новом формате. Теперь станет возможен просмотр видео без регистрации, можно будет создавать тематические плей-листы и монетизировать свой контент.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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