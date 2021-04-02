Общежитие КГЭУ планируют ввести в эксплуатацию досрочно в этом году

В этом году досрочно планируется ввести в эксплуатацию общежитие Казанского государственного энергетического университета на 376 мест, сообщается на сайте правительства России.

Помимо общежития КГЭУ, досрочно введут в эксплуатацию еще четыре аналогичных объекта: общежитие Чеченского госуниверситета на 868 мест, МФТИ — на 479 мест, Ивановского госэнергоуниверситета имени В.И. Ленина на 403 места и Сочинского госуниверситета на 320 мест.

Планируется, что по нацпроекту «Наука и университеты» в России будут не только ежегодно строить новые кампусы, но и проводить капремонт и реконструкцию уже существующих жилых объектов университетов.

Напомним, КГЭУ строит для своих студентов 20-этажное здание. Возведение нового общежития обошлось федеральному бюджету в 371,8 млн рублей. Новый корпус расположится на ул. Красносельской — на территории спортивной площадки между станцией метро «Козья слобода» и самим Энергоуниверситетом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне прошлого года Управление ФССП по Татарстану приостановило строительство общежития: ведомство по результатам проверки выявило нарушения в ходе производства работ, а также в применении используемых материалов. Затем работы были возобновлены по решению Арбитражного суда РТ.

Татьяна Демина