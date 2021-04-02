В Минкультуры РТ прокомментировали предложение переименовать улицу в Казани в честь художника Фешина

В Министерстве культуры Татарстана ответили на запрос «Реального времени» о предложении Музея ИЗО РТ переименовать одну из улиц Казани в честь уроженца города, художника Николая Фешина.

«Вопросом переименования улиц занимается Комиссия по топонимике муниципального образования Казани. В ее состав входят также ученые, специализирующиеся на изучении исторического и культурного наследия Татарстана и Казани», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минкультуры РТ добавили, что в поселке Кояшлы Приволжского района Казани уже есть улица Николая Фешина. Также в течение 2020 и 2021 года года в республике проходит цикл мероприятий, посвященных памяти художника. В частности, в текущем году на прилегающей к Казанскому художественному училище имени Н.И. Фешина территории планируется установить его бюст.

На вопрос о том, поступало ли от Музея ИЗО РТ заявка с предложением о переименовании казанской улицы, в Минкультуры Татарстана конкретного ответа не дали. На какой стадии рассмотрения находится инициатива, если она зарегистрирована, ведомство также не прокомментировало.

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Напомним, в Музее ИЗО РТ «Реальному времени» информацию о направленной в Минкультуры РТ заявке о переименовании участка одной из казанских улиц в честь Фешина подтвердили. Речь идет о об отрезке улицы Япеева, выходящим к ул. Федосеевской и прилегающим к храму Преподобномученицы Евдокии.

