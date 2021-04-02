В Башкирии произошел разлив нефтесодержащей жидкости

Фото: ГУ МЧС России по Башкирии

В Башкирии вблизи деревни Павловка в Бижбулякском районе произошел разлив нефтесодержащей жидкости (96% — вода, 4% — нефть) на площади примерно 350 кв. метров. На данный момент он локализован.

Причиной разлива стал стандартный отказ трубопровода диаметром 133 мм. На данный момент проблема устранена специалистами «Башнефть-Добычи», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии.

На данный момент участок разлива очищается. Загрязненный грунт вывозят в нефтесборный пункт «Чегодаево», где его утилизируют. В МЧС уточнили, что нефтесодержащая жидкость не попала в реку Ик, расположенную в 2,5 км от места происшествия.

Фото: ГУ МЧС России по Башкирии

В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. «Дальнейшего распространения загрязнения нет», — заверили в ГУ МЧС России по Башкирии.

Работы на месте разлива нефтесодержащей жидкости ориентировочно планируют завершить 4 апреля в 20.00.

В 2019 году в Давлекановском районе Башкирии, около деревни Дюртюли, на промысловом трубопроводе предприятия «Башнефть-Добыча» из-за коррозии произошла утечка нефтесодержащей жидкости: площадь разлива составила 28 квадратных метров.

Татьяна Демина