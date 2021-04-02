Минниханов поручил выплатить до 100 тыс. рублей пострадавшим в результате взрыва газа в Зеленодольске

Фото: Александр Артемьев

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил подготовить документы для организации выплаты пострадавшим в результате взрыва газа в Зеленодольске. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Все жильцы получат единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей на человека. Выплата в связи с утратой имущества составит 100 тысяч на человека. Еще 1 миллион рублей получит семья погибшей.

Фото: Александр Артемьев

Вечером 29 марта в 9-этажном одноподъездном кирпичном доме в Зеленодольске прогремел взрыв газа, из-за чего оказались разрушены шесть квартир. В результате инцидента пострадали пять человек, двое погибли. По версии следствия, взрыв мог устроить живший в доме пенсионер, которого тем вечером хотели госпитализировать в психдиспансер. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Жильцов многоквартирного дома, пострадавшего от взрыва, обеспечили временным жильем в новостройке. Вчера ключи от квартир площадью по 64 кв. метра получили 13 семей, проживавших после ЧП в санатории «Волга». Все жильцы смогут жить в новостройке до окончания восстановительных работ в их доме.