В РФПИ заявили, что провакцинировать всех желающих россиян можно до июня

Всех желающих россиян можно провакцинировать до июня за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— По нашим оценкам, мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом, — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным на 2 апреля, в Татарстане провакцинировано 141 628 человек, из которых 92 556 получили второй компонент вакцины. В настоящее время в республике вакцинируют «Спутником V». Пока у Минздрава Татарстана нет данных по срокам поставки всех трех российских вакцин. Сначала в республику поступит «ЭпиВакКорона», затем «Ковивак» и третьей — «Спутник Лайт».

