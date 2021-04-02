В КФУ рассказали, каким населенным пунктам Татарстана может грозить подтопление этой весной
В Татарстане текущей весной создаются условия для половодья: аномально высокие температуры и обильные осадки в виде дождя приводят к активному таянию снегов, сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.
По его прогнозу, в республике в зоне подтопления может оказаться ряд населенных пунктов. В частности:
- села Чубарово, Чепчуги и Куркачи Высокогорского района РТ;
- деревня Караширма Тюлячинского района;
- поселок Узяк Пестречинского района;
- деревня Чутеево Кайбицкого района;
- деревня Нур-Вахитово Буинского района.
Переведенцев напомнил, что синоптики прогнозируют вскрытие рек в Татарстане ото льда на вторую декаду апреля. По его словам, ситуация усугубляется вероятностью того, что в первые дни апреля может выпасть третья часть месячной нормы осадков, пишет медиапортал КФУ.
«Согласно прогнозам Гидрометцентра России, в выходные дневная температура воздуха ожидается порядка восьми градусов. Это выше климатической нормы на 3—4 градуса. В субботу прогнозируются осадки в количестве 5 мм», — сообщил Переведенцев. Он также добавил, что в начале следующей недели в Татарстане установится теплая погода без осадков.
Ранее сообщалось, что в Нижнекамском районе РТ этой весной в зону возможного подтопления попадают четыре населенных пункта: Кармалы, Пробуждение, Дмитриевка и Ильинка. В них насчитывается 67 домов, в которых проживают 156 человек.
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил всем службам в республике готовиться к весеннему половодью.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым