Наиль Магдеев прокомментировал вчерашние обыски в исполкоме Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал вчерашние обыски в здании исполкома города. На стройплощадке полилингвального комплекса «Адымнар» он заявил, что обысков в его кабинете не было.

«Я вчера был за пределами Набережных Челнов в командировке. Правда, увидел в СМИ, что в моем кабинете проходил обыск. Вообще-то в кабинет без меня никто не заходит и не заходил. Он был закрыт, ваш покорный слуга находился в служебной командировке за пределами Набережных Челнов. Мы не комментируем действия наших правоохранительных органов. Можно только догадываться с учетом того, что происходило вчера в части изъятия документов по некоторым коммерческим структурам, у бизнесменов Набережных Челнов», — сказал Магдеев.

Сегодня в исполкоме сотрудники работают в штатном режиме.

Напомним, что вчера в здании мэрии Набережных Челнов прошли обыски. В Управлении информационной политики и по связям с общественностью автограда сообщили, что Следственный комитет проводит проверку некоторых управлений исполкома: правового, земельных и имущественных отношений, строительства, экономического развития и поддержки предпринимательства.



Ольга Плешкова