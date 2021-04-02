Twitter оштрафовали на 8,9 млн рублей по трем административным делам

В Москве мировой судебный участок № 422 Таганского района оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию, в которой содержались призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции.

Компания получила три штрафа: на суммы 3,2 млн , 3,3 млн рублей и 2,4 млн рублей, пишет ТАСС.

C 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Решение связано с тем, что сервис с 2017 года не удаляет запрещенный контент. В компании выразили обеспокоенность попытками блокировать общественный диалог в сети. В РКН заявляли, что представители Twitter пока не связывались с ними. Ведомство допустило, что социальную сеть могут заблокировать через месяц, если запрещенная информация все же будет не удалена.