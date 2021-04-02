Пострадавшие от взрыва в Зеленодольске жильцы дома начали переезжать

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Пострадавшие от взрыва в Зеленодольске люди начали переезжать во временное жилье. Об этом сообщил «Реальному времени» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ администрации Зеленодольского района Расим Хазиев.

Людям помогали собирать вещи волонтеры. Жильцы пострадавших квартир первыми забрали все, что у них осталось. Эти люди уже переехали во временное жилье в новостройке на улице Сайдашева. Они смогут проживать там до окончания ремонта в доме.

фото: пресс-служба Зеленодольского района

фото: пресс-служба Зеленодольского района

Строители приступят к работам после того, как все жильцы перевезут свои вещи. На объекте началась установка забора.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольске жильцов многоквартирного дома, пострадавшего от взрыва, обеспечили временным жильем в новостройке на улице Сайдашева, 19а. Вчера ключи от квартир площадью по 64 кв. метра получили 13 семей, проживавших после ЧП в санатории «Волга».

Напомним, 29 марта в 9-этажном одноподъездном кирпичном доме в Зеленодольске прогремел взрыв газа. В результате инцидента пострадали пять человек, двое погибли. По версии следствия, взрыв мог устроить живший в доме пенсионер, которого тем вечером хотели госпитализировать в психдиспансер. Все подробности — в материале «Реального времени».

