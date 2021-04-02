В Кремле прокомментировали ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

В Донбассе действительность на линии соприкосновения сил пугающая, провокации украинских военных не одиночные, а множественные. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Что касается риторики, я только что отвечал как раз на вопрос о заявлениях, сделанных в Киеве, о необходимости привлечения войск НАТО и так далее. Мне кажется, такие заявления говорят сами за себя, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Россия — не сторона конфликта, поэтому не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе. Однако используется влияние для выполнения соглашений, передает «РИА Новости».

Кроме того, Песков подчеркнул, что появление военных США на Украине потребует принятия РФ дополнительных мер по обеспечению своей безопасности.

Ранее в Минобороны Украины заявили о гарантированной поддержке военного ведомства США в случае конфликта с Россией.

