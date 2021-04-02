Казань вошла в топ-3 комфортных городов России

Фото: Максим Платонов

Казань вошла в топ-3 комфортных городов России с населением больше 1 млн человек. Выше столицы Татарстана расположились Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС.

С населением до 5 тыс. человек самым комфортным городом РФ стал Иннополис.

За год выросла доля комфортных для проживания российских городов с 26,9% до 33,6%. Также на 4% в стране увеличилось среднее значение индекса качества городской среды.

Наиболее комфортными городами с количеством населения от 250 тыс. до 1 млн человек стали Грозный, Сочи, Тюмень. Они разделили первую строчку. Далее расположились Краснодар и Белгород.

В ноябре 2019-го был впервые представлен индекс качества городской среды, который состоит из 36 пунктов.

