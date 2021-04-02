В Татарстане нет заболевших коронавирусом после прививки вторым компонентом вакцины

У Минздрава Татарстана нет данных, которые говорили бы о том, что в республике есть заболевшие коронавирусом после получения второго компонента вакцины от коронавируса. Однако есть единичные случаи заболевания после первого этапа вакцинации, сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина добавила, что ни одна прививка на 100% не защищает ни от одной инфекции.



«Мы говорим о том, что прививка защищает прежде всего от тяжелых форм, осложнений и летальных исходов», — сказала Авдонина.

Фото: realnoevremya.ru

Основную долю вакцинированных в Татарстане составляют медики. В момент пиковых загрузок по заболеваемости, медицинские учреждения стали одним из потенциальных очагов, отметил Жаворонков.

«Сегодня большая доля вакцинированных медиков обоснована тем, чтобы у населения было доверие к медицинским организациям. В ряде медучреждений проводится акция, когда на лацканы медработников вешаются специальные значки, которые свидетельствуют: человек привился», — рассказал спикер.

Ранее сообщалось, что в Татарстане провакцинировано 141 628 человек.

Ольга Плешкова