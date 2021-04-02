В Челнах запретили строительство дома в 68-м микрорайоне

В Набережных Челнах исполком решил отменить разрешение на строительство 19-подъездного многоэтажного дома в 68-м микрорайоне. Территории, где начались работы, придадут прежний вид.

Строительство многоэтажки на территории частного сектора началось в начале года. Жители просили на этом месте построить школу, но им отказали. Позже выяснилось, что в этом месте проходит санитарная зона, поскольку недалеко есть скотомогильник, в котором до 1958 года хоронили животных, умерших от сибирской язвы.

Фото: Олег Тихонов (архив)

— Никаких действий строителей там не будет. Там есть санитарно-защитная зона, которая вводит определенные ограничения: поэтому никакого нового строительства там не предусмотрено. Эта тема закрыта. Территории вернем первоначальный вид. Как граждане просят, так и будет. Желание граждан для нас закон», — объявил мэр Челнов Наиль Магдеев.

Мэрия компенсирует затраты строительной компании, которые она уже понесла, пишут «Челнинские известия».



Вчера стало известно, что в Нижнекамске рядом с парком «СемьЯ» по проспекту Шинников появится жилой комплекс на 1 350 квартир. Проект строительства накануне получил одобрение Инвестсовета Татарстана.

Татьяна Леухина