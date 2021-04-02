На улице Дементьева в Казани загорелся очередной трамвай

В Казани снова горит трамвай. Об этом сообщили в соцсетях и предложили придумать новые шутки.

Загорелся трамвай на улице Дементьева. Как видно на кадрах опубликованного видео, пожарные уже прибыли на место.

Отметим, что горящие трамваи в Казани уже мало у кого вызывают удивление, а скорее, порождают все больше шуток. Творческое объединение «Пыхтящий Билли» из Санкт-Петербурга выпустило сувенирные кружки, посвященные казанским трамваям, которые горят с завидной регулярностью. Блогер Илья Варламов уже предлагал сделать горящий трамвай новым символом Казани. В МВД Татарстана отмечали, что трамваи часто загораются из-за отсутствия техосмотра.



Ольга Плешкова