Песков рассказал, что у Путина нет никаких побочных эффектов после вакцинации от COVID-19

У президента России Владимира Путина не наблюдается никаких побочных эффектов после первого укола российской вакцины от коронавируса. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет. Никаких симптомов нет», — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: kremlin.ru

Глава государства сделал прививку от COVID-19 23 марта. Процедура была непубличной. Путин это объяснил тем, что не хотел «обезьянничать». Какой вакцине отдал предпочтение российский лидер, также держится в секрете. Об этом знает только его личный врач. Сам президент специально этого не говорит, лишь уточнил, что он привился одной из трех российских вакцин.

Путин ранее рассказывал что после того, как сделал прививку от COVID-19, готовился к проявлению побочных симптомов и на всякий случай положил градусник на тумбочку.



Татьяна Леухина