Прокуратура проверит инцидент с загоревшимся трамваем

Прокуратура Казани совместно со специалистами выяснит причины и обстоятельства инцидента с загоревшимся трамваем. Кроме того, будет проверено соблюдение требований безопасности в сфере пассажирских перевозок. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ранее загорелся трамвай на улице Дементьева. Пожарные во время прибыли на место.

Отметим, что горящие трамваи в Казани уже мало у кого вызывают удивление, а скорее, порождают все больше шуток. Творческое объединение «Пыхтящий Билли» из Санкт-Петербурга выпустило сувенирные кружки, посвященные казанским трамваям, которые горят с завидной регулярностью. Блогер Илья Варламов уже предлагал сделать горящий трамвай новым символом Казани. В МВД Татарстана отмечали, что трамваи часто загораются из-за отсутствия техосмотра.

