В Гарантийном фонде Татарстана официально представили нового руководителя
Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов представил коллективу Гарантийного фонда нового руководителя — им стал Рустем Мухамедшин. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Он является заслуженным экономистом Республики Татарстан, почетным работником ФНС России, где проработал более 20 лет, имеет различные государственные и ведомственные награды.
О скором назначении Мухамедшина «Реальное время» писало 23 марта, подробнее читайте в материале издания.
Предыдущим руководителем Гарантийного фонда был Тимур Темиргалиев. В ноябре 2020 года он переехал на работу в Москву, став управляющим директором бизнес-блока госкорпорации «ВЭБ.РФ».ОбществоВласть Татарстан
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