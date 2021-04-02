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В Гарантийном фонде Татарстана официально представили нового руководителя

10:09, 02.04.2021
В Гарантийном фонде Татарстана официально представили нового руководителя

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов представил коллективу Гарантийного фонда нового руководителя — им стал Рустем Мухамедшин. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Он является заслуженным экономистом Республики Татарстан, почетным работником ФНС России, где проработал более 20 лет, имеет различные государственные и ведомственные награды.

О скором назначении Мухамедшина «Реальное время» писало 23 марта, подробнее читайте в материале издания.

Фото: tatarstan.ru

Предыдущим руководителем Гарантийного фонда был Тимур Темиргалиев. В ноябре 2020 года он переехал на работу в Москву, став управляющим директором бизнес-блока госкорпорации «ВЭБ.РФ».

ОбществоВласть Татарстан
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