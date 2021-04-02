Видеоплатформа Rutube запущена в новом формате

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Видеоплатформа Rutube перезапущена в новом формате. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь станет возможен просмотр видео без регистрации, можно будет создавать тематические плейлисты и монетизировать свой контент.

Кроме того, поменялся интерфейс — теперь есть новые возможности управления контентом. Трансляции, образовательный контент, подкасты — все это станет доступно в бета-версии сервиса.

Также на платформе собраны контент федеральных каналов, видео крупнейших киностудий и авторов.

Ранее сообщалось, что Холдинг «Газпром-медиа» выкупит видеосервис Rutube. Холдинг планирует сохранить команду и усилить ее в рамках модернизации сервиса. Должность генерального директора продолжит занимать Роман Максимов.

