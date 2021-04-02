Блогер Алистаров рассказал, что в Турции произошла перестрелка из-за долгов Эрика Гафарова

Популярный российский блогер Андрей Алистаров рассказал, что в Турции произошла смертельная перестрелка из-за долгов беглого предпринимателя из Набережных Челнов Эрика Гафарова. По словам Алистарова, один из участников перестрелки погиб.

Алистаров рассказал, что 31 марта в Стамбуле должна была произойти встреча Гафарова с неизвестными людьми по вопросу возврата долгов.

«Мне звонит знакомый, который вложился в эту пирамиду несколькими миллионами рублей, и говорит, что 31 марта должна быть встреча «гафаровских» ребят с какими-то криминальными авторитетами или просто ребятами по поводу возврата денег. И вот сегодня в ночь с 31 марта на 1 апреля, это не шутка, мне пишет некий человек, который сообщает, что в Стамбуле накануне днем произошла перестрелка, где на камеры попали Сухоплюев Володя — подельник Гафарова, и некий Филипов — друг Гафарова, который тоже сейчас находится в Стамбуле. В перестрелке были убиты люди», — рассказывает Алистаров.

Фото: instagram.com/ericgafarov

Турецкие СМИ сообщают, что средь бела дня в Стамбуле произошла перестрелка двух группировок. По данным чеченских СМИ, во время перестрелки был убит чеченец. Алистаров, который приводит кадры с места перестрелки, считает, что на видео попали подельники Гафарова.

«Мне тяжело представить, насколько небезопасный город выбрал себе Эрик Гафаров со своими подельниками для того, чтобы скрываться от людей, которым они должны сотни миллионов рублей! Если такое происходит средь бела дня, я что-то сомневаюсь в их безопасности», — рассуждает Алистаров.



Напомним, что в мае 2020 года прокуратура РТ стала активно работать по делу об организованной Гафаровым финансовой пирамиде. Фонд привлекал деньги челнинцев, обещая им доход. Однако этой весной клиенты стали жаловаться, что не могут вернуть свои инвестиции. После этого Гафаров скрылся в Турции, а МВД объявило его в международный розыск. Позднее Гафаров пообещал вернуть деньги вкладчикам.



Ольга Плешкова