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В марте в Татарстане увеличилась доля тяжелых форм коронавируса

10:17, 02.04.2021
В марте в Татарстане увеличилась доля тяжелых форм коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина на встрече с журналистами заявила, что в марте в республике увеличилась доля тяжелых форм коронавируса: в феврале это было 3,4%, в марте — 4,8%.

«Но внебольничная пневмония осталась на том же уровне, увеличения не видим. В основном заболевание проходит по типу ОРВИ», — добавила Авдонина.

По словам представителя ведомства, наметилась тенденция по снижению заболеваемости среди лиц старше 60 лет — пока это только на 18%. Показатель заболеваемости в этой категории остается самым высоким — 304 на 100 тысяч лиц этой возрастной категории.

Фото: realnoevremya.ru

Заметим, что ранее замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, отвечая на вопрос «Реального времени» о том, почему в Татарстане начали госпитализировать каждого больного ковидом, уверял, что рост доли госпитализируемых не свидетельствует о росте количества тяжелых случаев заболевания — скорее у системы здравоохранения, которая постепенно разгружается, появилось больше возможностей, чтобы направлять в стационары людей даже с небольшими подозрениями на ухудшение состояния.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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