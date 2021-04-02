«Волго-Вятскуправтодор» откроет съезд к СНТ «Щербаковка» после публикации «Реального времени»

Съезд к СНТ «Щербаковка», близ Дербышек, который ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» закрыл на ремонтные работы, откроют на два месяца. Об этом «Реальному времени» рассказала председатель товарищества Наталья Бемшлаг.



Она сходила на прием к начальнику ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдару Мингазову. Он пошел к жителям на встречу и сообщил, что съезд откроют на два месяца.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе «Реальное время» рассказало о проблеме, с которой столкнулись жильцы и садоводы «Щербаковки». Одну из дорог закрыл из-за ремонта ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», вторую — люди сами проложили. Однако с приходом весны и она рискует превратиться в болото. Все подробности истории — в материале интернет-газеты.