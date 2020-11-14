События недели: падение Арцаха, Файзуллин — министр, смерть Джигарханяна и самый большой ТЦ Казани

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе завершился. Азербайджан празднует победу и указывает на отсутствие в соглашении статуса непризнанной республики. Россия уже посылает в регион миротворцев. Ирек Файзуллин занял пост министра строительства РФ. В Казани открылся ТЦ KazanMall. Мусульманам запретили жениться на представительницах других авраамических религий. Pfizer регистрирует свою вакцину, а на «Оскар» выдвинули очередной фильм Кончаловского.

Неравный мир Азербайджана и Армении

Масштабной новостью недели стало заключение соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией.

Формально речь идет о перемирии двух стран и размещении миротворцев из РФ в Нагорном Карабахе.

Однако условия документа недвусмысленно показывают, что Баку выиграл эту войну, а Ереван проиграл. Азербайджан, как и планировал, вернул под свой контроль буферные районы, оставив Армении только узкий коридор через свои территории.

В Баку документ встретили народными гуляниями с флагами, танцами и гудками машин. В Ереване же назвали решение капитуляцией и потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.



Россия и Турция уже планируют создать совместный центр мониторинга ситуации и следить за исполнением соглашений. Они, кстати, уже нарушаются: один из командиров Армии обороны Карабаха Карен Джалавян отказался оставлять свои позиции.



Фото: ua.news

Второй «мишустинский» призыв министров

Назначенный в начале этого года премьер-министр Михаил Мишустин уже подбирал состав кабмина под себя, когда занял эту должность. Поэтому в ноябре можно говорить о «втором призыве»: председатель правительства предложил переназначить пятерых членов кабинета.

Премьер открыл вакансию десятого зампреда, на которую порекомендовал министра энергетики Александра Новака. Также он выдвинул соискателей на вакансии руководителей Минэнерго, Минтранса, Минприроды и Минстроя.

В случае последнего министерства кандидатом от премьера стал Ирек Файзуллин. Когда-то он был заместителем министра строительства в Татарстане, тогда его непосредственным руководителем был Марат Хуснуллин. Позже Хуснуллин возглавил строительный комплекс Москвы, и Файзуллин занял его место. В начале 2020 года Хуснуллин вошел в число вице-премьеров, приведенных в правительство Мишустиным.

Фото: duma.gov.ru

Обновление кабмина проводилось по новой схеме, закрепленной теперь в Конституции РФ. Премьер выдвинул претендентов на должности, Госдума сначала одобрила их в профильных комитетах, а затем утвердила на пленарном заседании. Только после этого президент подписал указы о назначении. Для такой многоступенчатости процедура была сверхскоростной: все действия заняли два дня, на третий новых министров уже представили подчиненным.



Самый большой ТЦ Казани

В Казани открылся самый большой торговый центр города, по общей площади он превзошел «Мегу».

Техническое открытие ТЦ KazanMall состоялось 12 ноября. Посетителей пустили внутрь, но пока начали работу не все магазины. Официально запуск ТЦ назначен на 5-6 декабря.

Владельцы молла рассказали, что один из контрактов с якорными арендаторами сорвался: гипермаркет «Лента» так и не въехал на зарезервированные под него площади. Торговая сеть запросила послаблений по аренде из-за коронавируса. Сойтись на приемлемой сумме стороны так и не смогли. В KazanMall уверяют, что быстро найдут другой продуктовый гипермаркет, чтобы заполнить этот пробел.

«Реальное время» побывало на техническом открытии ТЦ и представило фотографии изнутри молла.



Фото: Максим Платонов

В Казани подорожает проезд?

Кабмин Татарстана решил поднять цены на социальные проездные для льготников в Казани. С 1 января 2021 года они будут стоить 320 и 526 рублей для детей и взрослых соответственно.

Жители столицы ждут, что вслед за этим вырастет и цена проезда для остальных граждан. Большинство перевозчиков заверяют, что пока не планировали увеличивать тарифы.

Однако директор ООО «Байлык», депутат Казгордумы Руслан Юсупов рассказал, что с Комитетом по тарифам РТ достигнуто соглашение каждый год поднимать стоимость проезда не меньше чем на 1 рубль.



Пожар с пятью жертвами на бывшей территории КВЗ

В Казани произошел масштабный пожар в бывшем здании Казанского вертолетного завода (КВЗ) в Адмиралтейской слободе. В результате погибли пять охранников, еще один спасся.

Загорелось старое здание из-за короткого замыкания — проводка была старой и неисправной. Помещения внутри были обшиты пластиком, из-за чего огонь быстро распространялся, а здание заполнил едкий удушливый дым.

Фото: Ирина Плотникова

Казанский вертолетный завод съехал с этой территории больше года назад. Сам объект около месяца назад перешел к девелоперу «Джи-групп». Однако собственник сообщил, что за вопросы пожарной безопасности отвечает частное охранное агентство ООО «ЧОО «АБ».



Смерть последнего Героя СССР

В Татарстане умер Борис Кузнецов. Последний в республике Герой Советского Союза, заслуживший это звание на Великой Отечественной войне, не дожил до 95-летия несколько недель.

Прощание с ветераном прошло в Казани, в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля. Легенду республики провожали в последний путь многие чиновники, в том числе президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин и спикер Госсовета республики Фарид Мухаметшин.



Фото: Ринат Назметдинов

Приговор по делу КПК «Рост»

Вахитовский райсуд Казани вынес приговор по делу КПК «Рост».

Глава финансовой пирамиды Андрей Макаров получил 13,5 года колонии особого режима. Его сестре Наталье Макаровой как учредителю, гендиректору и главбуху предстоит в колонии общего режима 12,5 года.

Экс-капитан футбольного «Рубина» Сергей Харламов как консультант кооператива приговорен к 12 годам колонии. Такой же срок получил еще один фигурант дела — Александр Бурнаев. Еще трое осуждены на сроки от 10 до 9,5 года.



Новая схема расчета МРОТ

Госдума одобрила в первом чтении законопроект Минтруда РФ о новой методике расчета прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Чиновники планируют отойти от потребительской корзины и определять обе величины при помощи медианных показателей. В теории это должно привести к росту МРОТ и прожиточного минимума.



Грозит ли ковид татарстанским норкам?

Пока в Татарстане не зафиксировано ни одного случая заражения норок коронавирусом.

Однако поднявшаяся в мире паника заставила задуматься о судьбе этих животных и состоянии пушной отрасли в России и республике.

На сегодня в РТ только два хозяйства разводят этих животных: агрофирма «Берсутский» и ООО «Матюшино». Еще два забили свое поголовье еще до пандемии.

Фото: tatarstan.ru

Эксперты считают, что подобное заражение может полностью обрушить отрасль в Татарстане. Хозяйства и сейчас едва справляются с конкуренцией контрабандной пушнины из Китая.



Запрет на браки с немусульманками

Много шума наделала на этой неделе и фетва Совета улемов ДУМ РФ, в которой говорится о нежелательности для мусульман жениться на девушках другой религии.

Фактически это решение запретило межконфессиональные браки для приверженцев ислама.

Авторы документа считают, что такие союзы вызывают проблемы внутри семьи, в том числе в вопросах воспитания детей.

В Татарстане категорически не согласились с такой постановкой вопроса. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин напомнил, что шариат дозволяет мусульманину жениться на христианке или иудейке. Того же мнения придерживается и глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.



Фото: Максим Платонов

Умер Армен Джигарханян

В ночь на субботу умер Армен Джигарханян — легенда советского кинематографа, знаменитый актер, основатель и художественный руководитель собственного театра. Ему было 85 лет.

Армен Джигарханян сыграл 275 ролей в кино и на телевидении, его даже вносили в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого снимаемого российского и советского актера в истории. Последние годы его жизни были омрачены судебной тяжбой с бывшей женой — Виталиной Цымбалюк.

Новая вакцина, угроза Третьей мировой и освобождение Калви

Американская фармацевтическая корпорация Pfizer объявила, что завершила третий этап испытания своей вакцины и скоро ее зарегистрирует. Утверждается, что эффективность препарата — 90%.



Стало известно, что военная разведка Чехии в докладе за 2019 год предупредила об опасности Третьей мировой войны. Спецслужбы считают, что опасность представляют передовые технологии, а также рост напряженности между США, Россией и Китаем.



Верховный суд России освободил из-под домашнего ареста Майкла Калви и других фигурантов «дела Baring Vostok». Перед этим фонд Baring Vostok заключил мировое соглашение со структурами бизнесмена Артема Аветисяна.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправил в отставку главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева. И тут же взял его на должность своего помощника.



Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении подоходного налога для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Ставкой в 15% облагается сумма, превысившая этот порог.



Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули на «Оскар». Лента о событиях 1962 года претендует на звание лучшего фильма на иностранном языке.

