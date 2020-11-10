Татарстанских норок протестировали на COVID-19

Новый вирус либо выкосит все поголовье, либо даст шанс возродиться пушной отрасли

Как узнало «Реальное время», если коронавирус доберется до российских звероферм, то умрет вся отрасль, которая сегодня едва сводит концы с концами. Пока же в Татарстане среди хорьков и норок зараженных новым вирусом нет, сообщили опрошенные нашим изданием главы хозяйств и эксперты. Между тем, уже доступны специальные тест-системы для животных, и проходит испытания «антиковидная» вакцина для зверей. Как массовое убийство норок в Европе может сказаться на пушном рынке, будут ли владельцы татарстанских хозяйств прививать подопечных, вырастут ли цены на норковые шубы, и сможет ли Россия воспользоваться историческим шансом, чтобы вернуть «старую русскую нефть» и утраченные позиции пушной державы, — в материале «Реального времени».

Норки — это не только ценный мех

Массовое уничтожение норок в Дании может иметь далеко идущие последствия для всего мирового рынка пушнины. Власти этой страны планируют забить более 15 млн зверьков, так как они заразились COVID-19 и теперь якобы представляют угрозу для людей. Опасение вызывают не только 12 якобы заразившихся от животных человек, но и тот факт, что инфицированные норки переносят мутировавший вирус, что может сказаться на эффективности вакцин от коронавируса. Вслед за Копенгагеном до нового года полностью уничтожат свое поголовье и в Нидерландах, а в июле на это решились в Испании.

Те, кто занимается пушным бизнесом в России и Татарстане, от происходящего в шоке.

— Мы с содроганием смотрим и ждем, что будет. Но готовы, если надо, наверное, — прекратим существовать. Не будем же мы рисковать здоровьем людей, — заявил «Реальному времени» владелец агрофирмы «Берсутский» Николай Кириллов, в хозяйстве которого сейчас насчитывается более 20 тыс. норок.

В настоящий момент в республике, некогда славившейся мехами, из 4 звероводческих хозяйств норку разводят только в двух — агрофирме «Берсутский» и ООО «Матюшино». В СХП «Кощаковский» от этого пушного зверька избавились 4 года назад, в прошлом году забили все поголовье в ЗАО «Бирюли». Контрабандная продукция из Китая сбивает цены на местную пушнину, делая бизнес нерентабельным, объяснили на фермах. Плюс «гринписовские» веяния, снижение у молодежи интереса к меху, падение уровня жизни россиян. А теперь вот новая беда — коронавирус.

Правда, пока у нас случаев заболевания COVID-19 норок и хорьков не выявлено. Хотя, по словам замначальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Ильдара Нугуманова, коронавирус зарегистрирован среди животных в 17 странах, в том числе и России, где заболела кошка. Их заразили хозяева, подхватившие коварный вирус. А вот официально подтвержденных обратных случаев нет, но это, говорит Нугуманов, не исключает такой вероятности.

В настоящий момент в республике, некогда славившейся мехами, из 4 звероводческих хозяйств норку разводят только в двух — агрофирме «Берсутский» и ООО «Матюшино». Фото laishevskyi.ru

Прививка для зверья

Замначальника Главного управления ветеринарии рассказал нашему изданию, что для диагностики коронавируса у животных в Татарской межрегиональной ветлаборатории имеются тест-системы. Это разработка Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), основанная на методе ПЦР (полимеразной цепной реакции). Заборы у животных берутся, как и у людей — из ротовой и носовой полости.

Специалисты Главного управления ветеринарии и территориального управления Россельхознадзора в РТ отбирали пробы и у норок. «На сегодняшний день исследовано 15 проб, пока все отрицательные», — сообщил Нугуманов. Он рассказал, что есть план проверок животных на различные болезни, они проходят раз в квартал, либо два раза в год, теперь в этот график включен и COVID-19.

Но самое интересное, что ученые работают над тем, как защитить от «китайской напасти» не только человека, но и братьев наших меньших.

— Уже разработана вакцина от COVID-19 для животных и с 20 октября проведена первая вакцинация 40 кошек и 40 собак. Сейчас идут клинические испытания, пока информации о том, что вакцина плохо влияет на здоровье — нет. Если она подтвердит свою эффективность, то те, кто занимается разведением норок, будут заинтересованы в ее закупке и привитии животных. На следующий год мы уже будем иметь данные, на какой срок сохраняется иммунитет — 6 месяцев, год. И отсюда будут рекомендации ученых, с какой периодичностью проводить вакцинацию, — рассказал чиновник.

Но даже в случае заражения животных можно лечить. Главное, следить за состоянием питомцев. При этом используются те же самые препараты, что и для человека.

В Главном ветеринарном управлении подчеркивают, что многое зависит от руководства звероферм, от того, как там соблюдается санитарно-эпидемиологический режим.

Впрочем, ношение масок и обработка рук — это еще не панацея, считает биолог, член-корреспондент РАН, профессор кафедры медицины МГУ, кандидат фармацевтических наук Евгений Абизов:

— В связи с логистикой и трафиком, связанным с капиталистическими отношениями между государствами, все, что случилось в Европе, может коснуться и России. К нам могут прийти сельхозпродукция из зарубежных стран, племенной материал. Но прежде чем принимать какие-либо решения, нужны серьезные научные исследования в области вирусологии и особенно в зоовирусологии о возможности перехода вируса к человеку. Это как минимум полгода. Большая проблема может быть из-за неизученности тематики. Возможно, норки здесь не причем. Сразу принимать решения, как в Дании, преступно, — заявил «Реальному времени» ученый.

Строго в масках и перчатках

Опрошенные нами руководители хозяйств подтвердили, что строго следуют инструкциям надзорных органов: каждое утро замеряют у работников температуру, соблюдают масочно-перчаточный режим, обрабатывают руки дезразстворами. Кроме того, на зверофермах отсутствует близкий контакт людей с норками — корм им кладут в клетки, не соприкасаясь с ними. Николай Кириллов добавил, что в «Берсутском» даже перешли на работу в одну смену, чтобы ограничить время присутствия людей на территории хозяйства, запретили въезд посторонним.

И «Берсутский» и «Матюшино» проверяли своих норок на COVID-19 в августе. Все пробы — отрицательные. «Но мы не можем ежедневно гарантировать, что они не заразятся или кто-то не занесет инфекцию», — отметил Николай Кириллов.

По поводу вакцинации мнения гендиректоров слегка разошлись. Руководитель ООО «Матюшино» Фиркат Гайнетдинов сказал, что если ветслужбы их обяжут, то своих зверьков они привьют, а в «Берсутском» заявили, что вопрос в том, сколько будет стоить вакцина. Гендиректор зверосовхоза «Бирюли» Иршат Камалиев отмахнулся: «По факту будем решать вопрос. В Татарстане нормальная ситуация — никаких изменений нет, COVID-19 нет, ни заболевших, ни переболевших. Мы их проверяем». Правда, в этом хозяйстве в этом году норок не выращивают.

Но вот то, что лечить заболевших зверьков от вируса не будут — это точно. Выйдет очень накладно. «Если лечение для норки дорогое, зачем ее выращивать-то. У нас итак не лучшие времена», — подчеркнул Кириллов.

У России есть шанс возродить отрасль

Известный меховщик, учредитель компании «Русский мех» Виктор Константинопольский прогнозирует, что первым следствием уничтожения норок в Европе будет рост цен на меховые изделия, особенно импортные. Они не будут так доступны, с учетом нынешних курса доллара и евро.

— Так как я достаточно давно занимаюсь меховым бизнесом, я в курсе всех событий. Более того, я участник всех международных аукционов, на которых выступаю как брокер и покупаю товар. Я очень хорошо знаю картину Копенгагенского аукциона. Принято беспрецедентное решение. Я считаю, что это мягко говоря, не совсем умное и правильное решение — взять и уничтожить целую отрасль. А уничтожение — это подразумевается сжигание, и маточное поголовье будет уничтожаться. Там более 1,3 тыс. зверохозяйств. Это существенный бюджет той же Дании. В других странах — США, Канаде, Италии тоже нашли коронавирус у норок. Но в Италии незначительное количество зверохозяйств. Североамериканский рынок — достаточно большой. Но самый большой — это Копенгаген. Он занимает 30% от всего объема производства норки. Сегодня бизнес итак трудный из-за многих факторов: пандемии, курса доллара. Вряд ли отрасль возродится там, по крайней мере в ближайшие 5 лет. И будет ли кто в этот бизнес вкладывать? По сути, с арены уходит очень крупный оператор, — обрисовал ситуацию эксперт.

Зато для остальных представителей мехового бизнеса открываются новые возможности. И здесь важно, кто первый сделает рывок вперед.



— Я считаю, что у России сегодня есть очень хороший шанс возродить нашу отрасль, которую уничтожили, перевели ее почему-то в животноводство. И сегодня наши звероводы едва выживают. Если наше правительство обратит на это серьезное внимание, то с его подержкой мы можем занять хорошую нишу в этом бизнесе. Потому что основной потребитель — это Китай, и они очень много используют именно датской норки. Мы можем, на мой взгляд, буквально за 2-3 года занять доминирующие позиции и экспортировать мех, как раньше в СССР, когда у нас было примерно 13,5 млн голов норки. Сегодня их 1,8 млн, и те умирают. Я считаю, что сегодня нужно думать именно об этом. Но если мы упустим эту возможность, этим воспользуется Китай, — поделился своим видением Константинопольский.

Он отметил, что сейчас в России выращивается 2-3% от всего мирового объема норки, который достигал около 90 млн шкурок. К этому нужно приплюсовать зверьков из Китая, у которого, по разным данным еще от 30 до 50 млн голов. Но сегодня Китай сократил поголовье до 5 млн штук. Прогноз на 2021 год — 30 млн шкурок норки, но поскольку Дания ликвидирует свое «мягкое золото», то останется всего 15 млн.



Дефицит меха, по мнению эксперта, может восполнить Россия, которая пока продает на экспорт только 300 тыс. шкурок, а основная доля потребляется на внутреннем рынке.

Китай демпингует

Впрочем, не все так радужно смотрят в будущее. Главная проблема — серый рынок, когда контрабандой через Казахстан к нам завозится дешевый китайский мех. Он не такой качественный, как отечественный, зато вдвое дешевле. И покупатель голосует кошельком.

— Шубу шьешь, меньше чем за 100 тысяч она не получается, а зачем ее покупать, если идешь в «Меховой квартал» и там стоит тот же ценник, а продают за 50, 40 тысяч. Потребителю вроде хорошо, а отрасли плохо. Шубу мы покупаем раз в 5-6 лет, и можно позволить себе качественную обновку за реальные деньги, но зато мы хоть бы выживали, — рассуждает гендиректор ООО «Матюшино» Фиркат Гайнетдинов.

Он считает, что Китай, реагируя на мировую конъюнктуру, тоже сможет быстро нарастить поголовье, благо норки хорошо плодятся. А потом нелегально ввезти пушнину к нам по демпинговым ценам.

— Поэтому если даже цены на мех поднимутся, то не надолго. И даже если поголовье вырастет, то так как прежде, мы не поднимемся. Раньше в России было 400 зверохозяйств, а сейчас осталось всего 30, — сетует Гайнетдинов.