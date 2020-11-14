Умер актер Армен Джигарханян
Стало известно о смерти актера Армена Джигарханяна.
Джигарханян ушел из жизни в ночь на субботу, сообщил работник театра Джигарханяна и друг покойного.
«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя», — передает РИА Новости.
Актер ушел из жизни в возрасте 85 лет.
Ранее в возрасте 86 лет умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий.
комментарии
Упокой, Господи душу новопреставленного раба Твоего Армена, прости ему вся согрешения его вольныя и невольныя, даруй ему Царствие Небесное и причастие вечных Твоих благих, и Твоея бесконечныя и блаженныя жизни наслаждение и сотвори ему вечную память.
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