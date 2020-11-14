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Умер актер Армен Джигарханян

09:30, 14.11.2020 2
Умер актер Армен Джигарханян
Фото: commons.wikimedia.org

Стало известно о смерти актера Армена Джигарханяна.

Джигарханян ушел из жизни в ночь на субботу, сообщил работник театра Джигарханяна и друг покойного.

Фото: kzn.ru

«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя», — передает РИА Новости.

Актер ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Ранее в возрасте 86 лет умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

ОбществоКультура
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:43
    «Сдается мне, что ты, мил человек, ментовский стукачок»
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  • Анонимно 09:45
    ***

    Упокой, Господи душу новопреставленного раба Твоего Армена, прости ему вся согрешения его вольныя и невольныя, даруй ему Царствие Небесное и причастие вечных Твоих благих, и Твоея бесконечныя и блаженныя жизни наслаждение и сотвори ему вечную память.

    ***.
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