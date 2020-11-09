«Просто не стали затягивать до момента, когда мы начнем жаловаться»
Пассажирские перевозчики Казани — о повышении стоимости проезда с Нового года
Правительство Татарстана приняло решение о повышении с 1 января 2021 года стоимости социальных проездных билетов для льготников. Как давно заметили казанцы: рост этой выплаты — верная примета и поднятия цен на проезд в общественном транспорте Казани. В городе вновь заговорили о грядущем подорожании поездок в автобусах. Опрошенные «Реальным временем» перевозчики, которые ранее выступали инициаторами повышения цен на проезд, пока опровергают эту информацию, но напоминают об уговоре с властями — постепенно поднимать расценки, чтобы сохранить рентабельность перевозок.
Дороже на 21 рубль
На минувшей неделе премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление Кабмина РТ о повышении стоимости социальных проездных с 1 января 2021 года.
Согласно документу, детский билет (им могут воспользоваться дети-инвалиды, школьники из многодетных семей, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) подорожает с 307 до 320 рублей.
Социальный проездной для остальных категорий граждан (к ним относятся участники Великой Отечественной войны, бывшие военнослужащие, ветераны труда, инвалиды и другие) подорожает с 505 до 526 рублей.
«Не стали затягивать до момента, когда мы начнем жаловаться»
Казанцы уже привыкли воспринимать повышение стоимости социальных проездных билетов как предвестник всеобщего подорожания проезда в общественном транспорте. «Реальное время» связалось с перевозчиками, чтобы прояснить ситуацию с возможными новыми инициативами по повышению цен в автобусах: ждать ли пассажирам увеличения расходов на транспорт?
— Для начала стоит сказать, что повышение цены социального проездного никак не делает погоду перевозчикам. В остальном никаких разговоров о подорожании проезда сейчас не идет, — прокомментировал директор ООО «АТП № 9» Ильдар Назыров.
Отсутствие активности среди перевозчиков также констатирует директор ООО «Байлык», депутат Казгордумы Руслан Юсупов. При этом он не исключает повышения цены проезда в 2021 году, но уже по другой причине.
«Реальное время» обратилось с запросом в мэрию Казани с просьбой прокомментировать, планируется ли повышение стоимости проезда с Нового года, ответ будет опубликован по получении.
Перевозчики банкротятся и сетуют на курс доллара
К слову, обстановка на рынке перевозок, как и во многих других сферах, крайне тяжелая, утверждают представители АТП. Буквально неделю назад обанкротился казанский перевозчик ИП Умарова: у предпринимателя забрали автобусы, а маршруты №70 и 71 передали в ПАТП №2. Свой маршрут — №62 — отдал муниципалам и директор ООО «Агромир» Владимир Капитонов, решивший уйти с рынка.
— Напряженная обстановка связана с оттоком рабочих из ближнего зарубежья — не хватает водителей, которые были бы готовы работать. Мы видим много жалоб на то, что увеличился интервал между автобусами. Помимо этого, стоимость всех наших запчастей напрямую привязана к курсу валют, а из этого напрашиваются очевидные выводы, — сетует директор ООО «Байлык» Руслан Юсупов.
По словам руководителя ООО «АТП №9» Ильдара Назырова, курс доллара действительно нанес рынку серьезный урон, и перевозчики сейчас «заняты тем, чтобы выжить».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым