«Просто не стали затягивать до момента, когда мы начнем жаловаться»

Пассажирские перевозчики Казани — о повышении стоимости проезда с Нового года

Фото: Илья Репин

Правительство Татарстана приняло решение о повышении с 1 января 2021 года стоимости социальных проездных билетов для льготников. Как давно заметили казанцы: рост этой выплаты — верная примета и поднятия цен на проезд в общественном транспорте Казани. В городе вновь заговорили о грядущем подорожании поездок в автобусах. Опрошенные «Реальным временем» перевозчики, которые ранее выступали инициаторами повышения цен на проезд, пока опровергают эту информацию, но напоминают об уговоре с властями — постепенно поднимать расценки, чтобы сохранить рентабельность перевозок.

Дороже на 21 рубль

На минувшей неделе премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление Кабмина РТ о повышении стоимости социальных проездных с 1 января 2021 года.

Согласно документу, детский билет (им могут воспользоваться дети-инвалиды, школьники из многодетных семей, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) подорожает с 307 до 320 рублей.



Социальный проездной для остальных категорий граждан (к ним относятся участники Великой Отечественной войны, бывшие военнослужащие, ветераны труда, инвалиды и другие) подорожает с 505 до 526 рублей.

Казанцы уже привыкли воспринимать повышение стоимости социальных проездных билетов как предвестник всеобщего подорожания проезда в общественном транспорте. Фото: Илья Репин

«Не стали затягивать до момента, когда мы начнем жаловаться»

Казанцы уже привыкли воспринимать повышение стоимости социальных проездных билетов как предвестник всеобщего подорожания проезда в общественном транспорте. «Реальное время» связалось с перевозчиками, чтобы прояснить ситуацию с возможными новыми инициативами по повышению цен в автобусах: ждать ли пассажирам увеличения расходов на транспорт?



— Для начала стоит сказать, что повышение цены социального проездного никак не делает погоду перевозчикам. В остальном никаких разговоров о подорожании проезда сейчас не идет, — прокомментировал директор ООО «АТП № 9» Ильдар Назыров.

О том, что вопрос пока не обсуждался, заявил и директор ООО «Агромир» Владимир Капитонов. Транспортник пояснил, что «это целая процедура — надо доказывать, экономику считать», но подобных процессов он пока не заметил.

Отсутствие активности среди перевозчиков также констатирует директор ООО «Байлык», депутат Казгордумы Руслан Юсупов. При этом он не исключает повышения цены проезда в 2021 году, но уже по другой причине.



— Перевозчики пока письма соответствующие не писали, бесед на эту тему никаких не было. Однако в прошлом году у нас была достигнута устная договоренность с Комитетом по тарифам о том, что каждый год будет происходить повышение не менее чем на рубль, — напомнил Юсупов. — Думаю, они анализируют остановку в целом и просто не стали затягивать до момента, когда мы начнем жаловаться. Возможно, они просто сработают на опережение.

«Реальное время» обратилось с запросом в мэрию Казани с просьбой прокомментировать, планируется ли повышение стоимости проезда с Нового года, ответ будет опубликован по получении.

Перевозчики банкротятся и сетуют на курс доллара

К слову, обстановка на рынке перевозок, как и во многих других сферах, крайне тяжелая, утверждают представители АТП. Буквально неделю назад обанкротился казанский перевозчик ИП Умарова: у предпринимателя забрали автобусы, а маршруты №70 и 71 передали в ПАТП №2. Свой маршрут — №62 — отдал муниципалам и директор ООО «Агромир» Владимир Капитонов, решивший уйти с рынка.

— Напряженная обстановка связана с оттоком рабочих из ближнего зарубежья — не хватает водителей, которые были бы готовы работать. Мы видим много жалоб на то, что увеличился интервал между автобусами. Помимо этого, стоимость всех наших запчастей напрямую привязана к курсу валют, а из этого напрашиваются очевидные выводы, — сетует директор ООО «Байлык» Руслан Юсупов.

По словам руководителя ООО «АТП №9» Ильдара Назырова, курс доллара действительно нанес рынку серьезный урон, и перевозчики сейчас «заняты тем, чтобы выжить».