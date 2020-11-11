Россия и Турция подписали меморандум о создании центра по мониторингу ситуации в Нагорном Карабахе

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Договоренности, достигнутые лидерами России, Армении, Азербайджана, и введение российских миротворцев позволили остановить кровопролитие и создать условия для возвращения к мирной жизни.

Присутствие миротворцев обеспечит стабильность в регионе и остановит потоки беженцев, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Центр будет находиться в Азербайджане, он будет вести сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня. Центр будет рассматривать любые жалобы, вопросы или проблемы, связанных с нарушениями договоренностей, передает «РИА Новости».

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о победе страны в войне в Нагорном Карабахе. 10 ноября Армения согласилась на сделку в конфликте в Нагорном Карабахе. Заявление о прекращении огня подписали президент России и Азербайджана и премьер-министр Армении.

