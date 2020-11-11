Хуснуллин представил Файзуллина коллективу Минстроя РФ

В среду, 11 ноября, вице-премьер Марат Хуснуллин официально представил Ирека Файзуллина как нового руководителя коллективу Минстроя РФ.

«Сейчас стройкомплекс переживает как никогда благоприятное время для решения всех ключевых вопросов. Полное понимание и поддержка президента и премьер-министра, а также обилие квалифицированных кадров формирует прекрасную основу для всестороннего развития строительства как одного из ведущих секторов экономики страны», — приводит слова Хуснуллина пресс-служба министерства.

Фото: minstroyrf.gov.ru

Замглавы правительства РФ назвал ключевые задачи для ведомства, среди которых цифровизация, новые подходы к проектированию и экспертизе, а также работа с обманутыми дольщиками.

Файзуллин пообещал приумножить все показатели в строительной отрасли: «С января текущего года я погрузился в работу ведомства, и нет сомнений в высочайшем профессионализме и сплоченности команды. Все ориентиры нам понятны, мы выполним поставленные перед отраслью задачи».

Напомним, Ирек Файзуллин накануне был официально назначен министром строительства и ЖКХ России. Его кандидатуру одобрила Госдума, а затем президент РФ подписал соответствующий указ.