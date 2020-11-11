«Попахивает дискриминацией»: московские богословы пошатнули межконфессиональную дружбу в Татарстане

Фетва ДУМ РФ о запрете жениться на христианках и иудейках вызвала переполох в мусульманской умме и критику экспертного сообщества

Фото: Максим Платонов

Решение Духовного управления мусульман РФ о недопустимости браков между мусульманами и представительницами других религий вызвало неоднозначную реакцию в мусульманском сообществе России. Раскритиковали фетву московских коллег и в муфтияте Татарстана, возглавляемом Камилем Самигуллиным. Причем это далеко не первый случай богословских расхождений между духовенством Казани и Москвы. Пикантности ситуации добавляет факт, что это заключение ДУМ РФ приняло еще год назад. Эксперты «Реального времени» тоже не поняли установки Равиля Гайнутдина.

Прошлогодняя фетва, вызвавшая переполох сейчас

Духовное управление мусульман Российской Федерации (возглавляет Равиль Гайнутдин) выдало богословское заключение, согласно которому межконфессиональные браки недопустимы и разрешаются только «в единичных случаях». Причем речь идет не о язычниках или атеистах, с которыми довольно ясен запрет, а о представителях «людей писания» (христиане и иудеи). Таким образом, мусульманам запрещается жениться на невестах другой религии.

В фетве ДУМ РФ говорится, что «недопустим брак мусульманки с тем, кто не относит себя к мусульманскому сообществу, вне зависимости от того, каких взглядов и убеждений он придерживается».

По мнению составителей этого документа, межконфессиональный брак ведет к внутрисемейным неурядицам и проблемам воспитания детей. Кроме того, такой союз «уменьшает шансы мусульманок найти супруга-единоверца, вынуждая их выходить замуж за немусульман, что канонически запрещено».

Совет улемов ДУМ РФ постановил, что «межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей писания, на территории России недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая».



Однако если потенциальная супруга мусульманина «признает Единого Бога, принимает Иисуса и Мухаммада как Божьих посланников и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана, то она вправе вступить в брак с мусульманином».

Следует отметить, что этот документ был подписан еще в 2019 году, однако СМИ обратили внимание на него именно сейчас. И такое решение вызвало неоднозначную реакцию в мусульманском сообществе. Например, ранее муфтий Татарстана Камиль Самигуллин объяснял, что шариат дозволяет мусульманину жениться на христианке или иудейке. То есть она должна быть из людей писания, не атеисткой или огнепоклонницей, при этом если мужчина не мусульманин, а женщина — мусульманка, то у них никаха быть не может. Не согласился с ДУМ РФ и глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

Камиль Самигуллин объяснял, что шариат дозволяет мусульманину жениться на христианке или иудейке. То есть она должна быть из людей писания, не атеисткой или огнепоклонницей. Фото: Максим Платонов

ДУМ РТ уполномочено заявить

В Духовном управлении мусульман Татарстана в ответ на запрос «Реального времени» выразили категорическое несогласие с фетвой ДУМ РФ.

«Совет улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан сообщает о своем несогласии с заключением ДУМ РФ о межконфессиональных браках», — заявили в организации Камиля Самигуллина.

Как пояснили в пресс-службе муфтията, позиция ДУМ РТ по вопросу заключения межконфессиональных браков основывается на прямом толковании аятов священного Корана и мазхабических традициях и была выражена руководством ДУМ РТ ранее.

— Согласно положениям ханафитской правовой школы, являющейся самой распространенной на территории Российской Федерации, мусульманину дозволено вступать в брак с представительницами людей Писания, к которым относятся христиане и иудеи. Это правило действовало до появления мазхабов, на заре эры ислама и сохраняет свою силу до настоящего времени. Кроме того, считаем, что в вопросах издания богословских заключений крайне важно стараться сохранять межконфессиональный мир и согласие в Российской Федерации», — говорится в ответе пресс-службы ДУМ РТ.

Отметим, что это далеко не первое противоречие между мусульманским духовенством Москвы и Казани. У структур Равиля Гайнутдина (ДУМ РФ и Совет муфтиев России) и ранее возникали разногласия с татарстанским муфтиятом: например, по вопросам татарских пятничных проповедей, запрета ваххабизма и вокруг «Грозненской» фетвы.

«У нас в Татарстане это влияние не распространяется»

— Понятна эта озабоченность мусульманского сообщества и ДУМ РФ: сейчас много межнациональных и межрелигиозных браков, национальная и конфессиональная идентичность размывается. В России истоки вопроса межконфессиональных браков уходят в советские времена. И в период духовного возрождения таких смешанных семей меньше не стало, — комментирует «Реальному времени» ректор Российского исламского института, заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан Рафик Мухаметшин.

При этом глава РИИ признался, что ему неизвестно событие, которое стало бы причиной вынесения этой фетвы Духовного управления мусульман Российской Федерации.

— Если придерживаться канонически ханафитского мазхаба, которому мы следуем, у нас такие браки [с христианками и иудейками] вполне допустимы, — говорит Мухаметшин. — По крайней мере, в Республике Татарстан на Совете улемов ДУМ РТ такие фетвы не рассматривали. Они [ДУМ РФ] хоть и распространяют свое решение на территории Российской Федерации, но у нас в Татарстане это влияние не распространяется. После разработки муфтия, Совета улемов выносятся собственные решения.

Глава РИИ признался, что ему неизвестно событие, которое стало бы причиной вынесения этой фетвы Духовного управления мусульман Российской Федерации. Фото: realnoevremya.ru

По его словам, в других исламских правовых школах (мазхабах) такого жесткого запрета на межконфессиональные браки тоже нет (например, в шафиитском мазхабе есть определенные оговорки).

— Поскольку в Татарстане нет запрета на такие браки, здесь в республике проблем не вижу, — заключил Рафик хазрат.

«Не отражает реалий современной России»

Востоковед Ренат Беккин обращает внимание на неясность отнесения к определенной религии значительной части населения России, особенно русских. Кроме того, в стране крайне мало классических язычников, с которыми по шариату браки однозначно запрещены. Кроме того, в фетве указано просто «девушка», не учитывается, первый ли раз выходит она замуж, первой женой или второй, вдова и т. п.

— О ком идет речь, непонятно. Она не отражает реалий современной России. Полезней было поставить другие акценты. Для малых народов она может быть актуальной. И для этого можно было бы вынести отдельную фетву и сказать, к примеру, что русским ничего не будет, если будут смешиваться с другими народами, а малым народам не очень хорошо с точки зрения сохранения национальной культуры. Слишком широкий охват фетвы, вызывает много вопросов, — рассуждает Беккин.

Беккин напомнил, что некоторые имамы в России не приветствуют межконфессиональные и межнациональные браки, в том числе бывший муфтий Татарстана Гусман Исхаков. Фото: kazanreporter.ru

Он напомнил, что некоторые имамы в России не приветствуют межконфессиональные и межнациональные браки, в том числе бывший муфтий Татарстана Гусман Исхаков.

«Попахивает дискриминацией по религиозному признаку»

Российский арабист-регионовед, исламовед Павел Густерин считает, что решение ДУМ РФ может носить только рекомендательный характер, юридическим документом оно не является.

— Какие это может иметь последствия для мусульман? Никаких. Что, их не пустят в мечеть? Вход в мечеть, также, как и вход в церковь — свободный и возможен для представителей всех конфессий. И как можно будет отследить, кто какой брак заключил? — задается вопросами Густерин.

По его мнению, такое решение допустимо в качестве рекомендации: нежелательно заключать браки с теми людьми, которые серьезно относятся к религии. У молодых людей, сочетавшихся браком, с возрастом может проявиться более серьезное отношение к религии, это может обернуться серьезными проблемами. И такие вопросы лучше оговаривать все на берегу.

— Ограничение в правах российских граждан тоже недопустимо, здесь попахивает дискриминацией по религиозному признаку, — считает исламовед. — Все начинается с малого: сначала запрещение вступать в браки, потом последуют и другие ограничения и зайти можно далеко. Это не есть хорошо. Я это не приветствую как востоковед. Потому что это маленький шажок к межрелигиозным распрям. Как на это должны реагировать семьи, которые уже заключили межнациональные браки, разводиться? Это может создать такой раздрай в обществе, к стольким человеческим трагедиям это может привести! Это все несерьезно, я даже честно говоря, не ожидал, что ДУМ на такое решится.

Павел Густерин считает, что решение ДУМ РФ может носить только рекомендательный характер, юридическим документом оно не является. Фото: youtube.com

Вместе с тем он находит в постановлении гайнутдиновской структуры и долю правды: выходцам из разных конфессий, создающим семьи, нужно 10 раз подумать над религиозными вопросами, и обязательно обговорить это все с родителями. Потому что в будущем действительно могут быть серьезные проблемы в семейной жизни.

«Если вы любите кого-то, то пожалуйста — женитесь, не спрашивайте разрешения»

Журналист и политик Максим Шевченко находит это постановление ДУМ РФ вполне справедливым.

— Для верующих людей это абсолютно справедливое замечание, — утверждает эксперт. — Если человек не является глубоко ортодоксальным, то это к нему не имеет никакого отношения. Мусульманкам не нужно выходить замуж за немусульман. У христиан то же самое: не венчают не то что с мусульманами, не венчают православных с католиками или протестантами. Что мы обсуждаем — в этом нет никакой сенсации! Мы живем в постмодернистском пространстве — и это же игры…

Шевченко весьма неоднозначно высказался и относительно разрешения священнослужителей на создание семьи.

— Если вы любите кого-то, то пожалуйста — женитесь, не спрашивайте разрешения. Если вы будете спрашивать разрешение, то знайте, что есть вот такие правила. Вы играете либо по религиозным правилам, либо по светским — и у вас есть правило сердца и ваших чувств. На мой взгляд, это какая-то чушь, когда попы начинают указывать, какие браки крепкие. Крепкие браки те, в которых люди уважают и любят друг друга. А там, где не уважают, пусть какие угодно будут верующие, все развалится в тартарары! — говорит он.

Максим Шевченко находит это постановление ДУМ РФ вполне справедливым. Фото: Олег Тихонов

«Кто-то пытается ситуацию раскачать»

Историк, исламовед Айдар Хабутдинов обратил внимание, что на сайте ДУМ РФ на днях появилась ссылка на богословское заключение Совета улемов о том, что брак должен заключаться традиционно с присутствием опекуна невесты, то есть с разрешения представителя старшего поколения. Документ о нежелательности межконфессиональных браков был принят Советом улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации 19 ноября 2019 года.

— То же самое есть и в православии, в Российской империи браки христиан с нехристианами разрешались только при смене религии последними, — говорит он. — То есть законодательно это было более жестко.

При этом ученый удивлен, кто уполномочил ДУМ РФ запрещать или разрешать вступать в брак. При этом отчасти понимает, почему муфтият вынес такое решение.

— Как может Совет улемов Духовного управления, то есть чисто экспертно-консультативный орган кому-то запретить вступать в брак? Ни он, ни все Духовное управление не обладает никакими властными полномочиями. Это всего лишь частное мнение о том, что молодые люди должны подумать, стоит ли им связывать судьбу с представителями другой религии, но никакого нормативно-правового характера это мнение иметь не может. Представитель каждой религии предпочитает вступать в брак с представителями своей религии, потому что основная функция любой семьи любой религии — родить и воспитать детей. Естественно, каждый предпочитает воспитывать детей в канонах своей религии, иначе и родители, и ребенок могут оказаться в итоге в ситуации разрыва, — отмечает он.

Айдар Хабутдинов удивлен, кто уполномочил ДУМ РФ запрещать или разрешать вступать в брак. Фото: islam-today.ru

По его мнению, Совет улемов ДУМ РФ — консультативный орган, он выбирает актуальную тему. В обществе много смешанных браков, и люди задают вопрос, хорошо это или плохо.

— Совет улемов [ДУМ РФ] никакой властью не обладает, браки заключаются в ЗАГСе — это государственный орган, — продолжает Хабутдинов. — Почему вдруг эта тема возникла сейчас? У меня впечатление, что это наложилось на те внешние политические события, которые происходят чуть южнее границы России. Кто-то пытается ситуацию раскачать по религиозному признаку, и этого очень не хотелось бы.

«У татар проблем не было»

Доцент кафедры регионоведения и исламоведения Института востоковедения и международных отношений КФУ Азат Ахунов назвал новость «странной» и напомнил, что все «духовные управления мусульман России живут по канонам, согласно которым можно мусульманину жениться на людях, относящихся к людям писания, если перевести на простой язык, — на христианах и иудеях. В том числе у татар проблем здесь не было».

— В других школах, на Кавказе, например, есть ограничения, которые фактически делают невозможными такие браки. С чем это связано? Стал задумываться не PR ли это? В последнее время очень много критиковали ДУМ РФ, в том числе в телеграм-каналах. И не желание ли это привлечь к себе внимание? Хотя в обществе муфтий и муфтият может давать такие богословские заключения. Муфтий дает фетвы, исходя из своих знаний, опыта. В этом можно увидеть и попытку предупредить татар, чтобы задумались о том, что семью надо строить с людьми своей веры, но межнациональные браки всегда были. Авторы этого решения переживают о будущем татар и предупреждают, что с религиозной точки зрения это не одобряется. Странно, раньше совет муфтиев РФ не был замечен в этом. Но чтобы совершать обряды не нужно привлекать религиозных деятелей. Мусульмане напрямую обращаются к аллаху и без посредника группа мусульман может провести любой обряд, без муфтия. Сам мусульманин должен знать состав древнего ислама, — считает Ахунов.

Азат Ахунов отметил, что мы живем в светском государстве и каждый гражданин должен подчиняться законам РФ. Фото: islam-today.ru

Собеседник издания отметил, что мы живем в светском государстве и каждый гражданин должен подчиняться законам РФ. «И если человек глубоко верующий, то ему нужно опираться на мнение муфтия. Но в решении совета муфтиев есть оговорка: могут быть исключения, которые могут рассматриваться муфтием. Что опять же странно: мы живем по светским законам. Почему муфтий должен решать? И еще третий вариант причины такого заявления — желание взять на себя роль вершителя судеб мусульман», — полагает эксперт.