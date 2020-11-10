«Где Никол? Где этот предатель?»: Ереван подписал мировое соглашение с Баку — но армянам оно не понравилось

Как Россия «проиграла» Турции Нагорный Карабах, Анкара усилила свое влияние на Кавказе, а армянам теперь могут грозить этнические чистки — причины и последствия новой войны в Нагорном Карабахе

Армения признала военное поражение. И пошла на уступки Баку, подписав с Азербайджаном мирный договор, согласно которому пять лет следить за соблюдением его условий будут российские миротворцы. Подписанию договора предшествовали взятие азербайджанскими войсками при поддержке Турции второго по величине города Нагорного Карабаха и гибель российского военного вертолета. Мирное соглашение о передаче отвоеванных Баку территорий в Турции и Азербайджане встретили с ликованием, тогда как армяне выразили свое недовольство «предательством» премьер-министра Никола Пашиняна погромами в парламенте и избиением чиновников. «Реальное время» проанализировало последние сводки информагентств и мнения экспертов в международной политике по кавказскому региону и узнало, почему многие считают, что Россия «проиграла» Турции Нагорный Карабах, так как Анкара усилила свое влияние на Кавказе. И почему мину замедленного действия в свое время подложила сначала советская власть, а потом и сам Ереван — теперь армян могут ждать этнические чистки, предупреждают наблюдатели.

Армения потерпела военное поражение. И пошла на уступки Баку

Столкнувшись с военным поражением, Армения согласилась на сделку в конфликте в Нагорном Карабахе, так охарактеризовала итог восьминедельного кровопролития в регионе американская газета The New York Times, да и почти все остальные мировые СМИ. Действительно, даже незнакомому с ситуацией наблюдателю ясно, что в соглашении, заключенном при посредничестве России ночью в понедельник, 9 ноября, Азербайджан добился многих уступок, к которым он стремился на протяжении десятилетий в переговорах по Нагорному Карабаху. Армения не шла Баку навстречу, особенно при нынешнем премьер-министре Николе Пашиняне, считающемся в определенных кругах популистом и известном в том числе антироссийской риторикой, что, вероятнее всего, и сдерживало Москву в участии в конфликте, и развязало руки дружественной Азербайджану Турции.

Турция же, напомним, обвинила Армению в оккупации азербайджанских земель и заявила о полной солидарности с Азербайджаном в этом вопросе, с которым у нее тесные этнические — тюркские — связи. В результате военных побед азербайджанцев Пашинян, однако, вынужден был уступить спорную территорию своему соседу в буквальном смысле потому, что потерпел поражение на поле боя.

Армения заявляет, что в войне погибло более 1200 армянских военнослужащих. Азербайджан официально ничего не сообщает о своих потерях. С момента начала конфликта в конце сентября тысячи людей были убиты и более 100 000 покинули свои дома в результате самых жестоких боевых действий с начала 1990-х годов.

Регион будут охранять в ближайшие пять лет российские миротворцы

Новое соглашение должно положить конец почти 25-летнему контролю Армении над отдаленным горным регионом, который после развала СССР стал одним из ключевых для формирования армянской национальной идентичности. До сих пор там проживали в основном армяне, но осложнялась ситуация тем, что сам регион Нагорный Карабах находится в пределах границ Азербайджана (то есть внутри этой страны — соседа Армении), и границы эти были, можно сказать, «нарисованы» еще ранней советской властью.

Сам Карабах провозгласил собственную независимость еще до распада СССР, вызвав локальную, но кровопролитную войну, которая закончилась в 1994 году потерей территории для Азербайджана. Теперь же, когда фортуна оказалась на стороне последнего, азербайджанцы, которых армяне изгнали с их мест проживания в 1990-х (и что международные эксперты иначе как «этнической чисткой» не называют), могут вернуться в свои дома или построить их заново.

Именно их, вероятнее всего, и имели в виду авторы соглашения, упомянув «внутренне перемещенных лиц», то есть беженцев — сотни тысяч изгнанных армянами из прилегающих к Нагорному Карабаху территорий азербайджанцев, которые до сих пор жили в Азербайджане с этим статусом, официально не будучи его гражданами (таковых там почти 7 процентов).

В новом соглашении уточняются не только потери когда-то завоеванных армянами территорий Нагорного Карабаха, но и подъездной дороги, необходимой для доставки военных грузов в горный анклав, — что лишило карабахских защитников всякой надежды на какое-либо подкрепление. Согласно соглашению, российские миротворцы будут дислоцироваться здесь в течение пяти лет и будут охранять подъездную дорогу через горный перевал, известную как Лачинский коридор, и буферную зону шириной около трех миль по всей его длине. Подчеркивается потеря Шуши, в соглашении содержится призыв к строительству нового участка подъездной дороги вокруг этого города, ныне контролируемого азербайджанцами, что является огромной потерей для этнических армян в Нагорном Карабахе.

Взятие Шуши и гибель российских пилотов — что произошло перед мирным договором

Мирное соглашение последовало почти сразу же после двух событий последних дней. Во-первых, после того как азербайджанские войска при поддержке Турции захватили стратегически важный населенный пункт Карабаха Шушу (для азербайджанцев), или Шуши (для армян), второй по величине город в регионе, с которого открывается вид на столицу Степанакерт, расположенный в 10 километрах от него внизу. Захват Степанакерта был бы уже неминуем.

Во-вторых, именно вчера информагентства сообщили о том, что азербайджанские войска сбили российский вертолет, в результате чего погибли два члена экипажа, что опасались аналитики, могло послужить casus belli, поводом для ввода российских войск в регион на стороне Армении. Азербайджан почти сразу же принес извинения Москве за инцидент, заявив, что это произошло «случайно».

Вертолет был сбит недалеко от границы с Нахичеванью, столицей Нахичеванской Автономной Республики — исторически армянской территорией, но ныне входящей в состав Азербайджана. При этом азербайджанские войска сбили российский вертолет, когда он пролетал над Арменией примерно в 70 километрах от Нагорного Карабаха. Как заявило Баку: «Вертолет летел низко, и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны дежурный боевой расчет принял решение открыть огонь на поражение».

«Где Никол? Где этот предатель?»: простым армянам соглашение очень не понравилось

Факт подписания соглашения с участием Пашиняна вызвал бурю негодования в Ереване, где толпа ворвалась в здание правительства и сорвала табличку с именем премьер-министра. «Где Никол? Где этот предатель?» — кричали при этом протестующие. Как сообщает агентство Reuters, вскоре после объявления о мирном пакте тысячи людей устремились на главную площадь Еревана протестовать против соглашения, многие кричали «Мы не отдадим свою землю!» (имея в виду, разумеется, Нагорный Карабах) или «Мы не сдадимся!».

Некоторые из них ворвались в главное здание, заявив, что ищут Пашиняна, который, по всей видимости, к тому времени уже дом правительства покинул. Армянские протестующие прошли маршем к официальной резиденции премьер-министра в Ереване, дому правительства №1, сообщает местное информационное агентство Norlur.am. Толпы, которые ворвались в правительственные здания и разграбили его кабинеты за одну ночь, называют сделку предательством. Многие в палате парламента заняли места парламентариев и выкрикивали «В отставку!» или «Вон!».

Немногочисленные присутствующие полицейские мало что сделали для предотвращения беспорядков, и люди бродили по коридорам, разбрасывая содержимое офисов, пишет британская The Times. Спикер парламента Арарат Мирзоян в результате был избит разъяренной толпой до потери сознания. Араик Арутюнян, лидер правительства Нагорного Карабаха, заявил во вторник, что он согласился на мирные условия после консультаций с Пашиняном. «Если бы боевые действия продолжились, мы потеряли бы весь Арцах в течение нескольких дней, и у нас было бы больше жертв», — сказал он. Президент Армении Армен Саркисян дистанцировался от договора, заявив, что он узнал о переговорах из средств массовой информации, и призвал к «политическим консультациям», чтобы найти выход из кризиса.

Семнадцать небольших политических партий потребовали отставки Пашиняна, и была подана петиция с требованием аннулировать соглашение. Некоторые при этом требуют отставки Никола Пашиняна, который заявил во вторник, что заключил мирное соглашение «под давлением своей армии», и отметил, что к настоящему моменту все военные действия в Нагорном Карабахе прекращены и ситуация спокойная. «К сожалению, мы вынуждены признать, что череда неудач по-прежнему преследует нас и город Шуши полностью вне нашего контроля», — заявил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.

В ответ на это, почти сразу после подписания соглашения, секретарь Совбеза Карабаха Самвел Бабаян покинул свой пост в знак протеста против соглашения: «Сегодня, когда лидеры Республики Армения, Республики Арцах одним заговорщическим решением поставили под сомнение существование армянства, а затем выступили с лживыми заявлениями, возникает вопрос: кто уполномочил вас делать это в демократической стране без согласия народа, сдавать нас без консультаций?»

Баку же ликует: Азербайджан еще вчера попросил Джо Байдена «справедливо решить конфликт»

В то же время Баку ликует, на видео Министерства обороны Азербайджана, размещенном в интернете, заметно, как национальный флаг Азербайджана развевается над пустынными улицами в Шуше (Армения до сих пор не соглашается с фактом падения города).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его турецкий коллега Тайип Эрдоган во вторник обсудили создание совместного российско-турецкого миротворческого центра для наблюдения за прекращением огня в Нагорном Карабахе. В соответствии уже с этим соглашением (не путать с тем, что было подписано вечером в понедельник в Москве с участием российской стороны) Азербайджан сохранит за собой территориальные приобретения, полученные в ходе боевых действий, а «силы этнических армян» (так в Баку называют защитников Нагорного Карабаха) должны отказаться от контроля над множеством других территорий до 1 декабря 2020 года.

В столице Азербайджана прямо сейчас водители автомобилей и автобусов восторженно сигналят, а люди приветствуют друг друга, размахивая национальными флагами. Президент Алиев еще в понедельник призвал избранного президента США Джо Байдена активизировать посреднические усилия, заявив в поздравительном письме по случаю его победы на выборах: «Азербайджан ожидает, что Соединенные Штаты и другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ активизируют свои усилия по поиску справедливого решения конфликта».

Напомним, после окончания предыдущей войны, в 1994 году, международные посреднические усилия именно так называемой Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должны были определить окончательный статус региона, но усилия этой группы не увенчались успехом, и регион был отделен от остальной части Азербайджана демилитаризованной зоной.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил также во вторник, что соглашение о прекращении огня равносильно «капитуляции» Армении: «Мы заставили его подписать этот документ, — сказал он о Пашиняне в телевизионном выступлении. — По сути, это капитуляция». Пашинян заявил обратное своим соотечественникам: «Это не победа, но нет и поражения, пока вы не считаете себя побежденным. Мы никогда не будем считать себя побежденными, и пусть это станет новым началом эры нашего национального единства и возрождения».

Как Россия «проиграла» Турции Нагорный Карабах: Анкара усилила свое влияние на Кавказе

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном, подписанный с участием Москвы и одобренный затем Анкарой, также рассматривается международными экспертами как очередной этап сложнейшей двусторонней политики между Россией и Турцией, которая фактически «открыла второй фронт» в Нагорном Карабахе (учитывая, что «первый фронт» противостояния между двумя странами наблюдался в последние годы в Сирии). Так, Россия неделями сопротивлялась вмешательству в войну, «чтобы не принять чью-либо сторону в борьбе между двумя бывшими советскими республиками, с которыми она поддерживает дружеские отношения». В то же время Турция позиционировала конфликт как часть «более широкой борьбы за региональное господство между Москвой и Анкарой».

Впрочем, оценивают результаты войны и мирного договора по-разному. Так, авторы Reuters указывают на то, что Россия, у которой есть оборонный пакт с Арменией и военная база в этой стране, остается по-прежнему главным арбитром в регионе, «который она считает своим собственным двором, несмотря на попытки Турции вмешаться». Тем более что российские миротворцы будут оставаться на своих местах как минимум пять лет, что, очевидно, усилит военное присутствие Москвы в регионе. Российские миротворцы при этом будут размещены не только на линии фронта в Нагорном Карабахе, но и в коридоре между этим регионом и Арменией. Минобороны России сообщило сегодня, размещаются почти 2000 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.

С другой стороны, аналитики отмечают, что если Москва условно «ничего не потеряла», то Турция, напротив, приобрела — ее союзник в результате договора получит дорожное сообщение с азербайджанским анклавом на ирано-турецкой границе, что фактически даст Турции «наземный мост» к территории Азербайджана. Турецкие военные также должны помочь укомплектовать совместный с российскими войсками центр мониторинга.

Предполагается, что соглашение о создании такого центра будет подписано между Москвой и Анкарой сегодня. В настоящий момент министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу уже обсудили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе по телефону. Военные действия в регионах Нагорного Карабаха полностью прекращены, сообщила во вторник пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Турция, в свою очередь, заявила во вторник, что соглашение о прекращении более чем месячных боевых действий в Нагорном Карабахе обеспечило важные успехи для ее ближайшего союзника, Азербайджана, в конфликте с Арменией: «Братский Азербайджан добился важного успеха на поле боя и за столом переговоров. Я искренне поздравляю его с этой священной победой, — так прокомментировал подписание соглашения в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. — Мы продолжим быть одной нацией, единым духом с нашими азербайджанскими братьями».

Но что характерно, во вторник, 10 ноября, Кремль заявил, что не было никакой договоренности о размещении турецких миротворцев в Нагорном Карабахе после того, как было подписано соглашение о прекращении огня с целью остановить более чем месячное кровопролитие в регионе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что центр по наблюдению за прекращением огня, расположенный за пределами Нагорного Карабаха, подлежал отдельному соглашению.

Армения, понадеявшись на свои влиятельные диаспоры в США, Франции и РФ, саботировала переговоры

Большинство международных наблюдателей единодушны: в новой войне виноваты обе стороны, а в мину замедленного действия регион Нагорного Карабаха, по сути, превратила сама Армения, понадеявшись на поддержку своей большой и довольно влиятельной диаспоры в США (в частности, в Южной Калифорнии), Франции и России. Азербайджану же ничего не оставалось, как полностью понадеяться на Турцию, единственного его союзника в этом вопросе. Остроты конфликту добавлял факт геноцида армян со стороны турок в начале XX века во время и сразу после Первой мировой войны, который Анкара до сих пор не признает (и всякий раз шлет ноты протеста тем странам и лидерам, которые упоминают факт геноцида). Новый конфликт стал возможен еще и потому, что сами Соединенные Штаты сыграли чисто символическую роль в решении вопроса, по сути дела, самоустранившись, так как Вашингтон был отвлечен президентскими выборами, полагают эксперты.

Армения игнорировала резолюции Организации Объединенных Наций, призывающие к возвращению жителей. Особенно Ереван игнорировал их, когда имел военное преимущество. Пущенная Арменией на самотек проблема привела к тому, что власти самопровозглашенного Народного Карабаха руководили «семью оккупированными азербайджанскими районами за пределами советских границ анклава», это были «жуткие, безлюдные районы с заброшенными деревнями и разрушенными каменными домами», отмечают многие наблюдатели. Теперь же соглашение обеспечивает Азербайджану многое из того, чего страна добивалась на протяжении многих лет мирными переговорами, подчеркивают почти все аналитики, включая возвращение «внутренне перемещенных лиц», то есть азербайджанцев, живших в Карабахе в советское время, на свои исконные территории.

Наряду с выводом армии из анклава, Армения также была вынуждена передать контроль над небольшими этническими армянскими районами внутри Азербайджана, но не в Нагорном Карабахе, открыть транспортный коридор для Азербайджана через Армению в азербайджанский район Нахичевань и позволить Организации Объединенных Наций наблюдать за возвращением азербайджанских беженцев в свои теперь уже разрушенные дома.

Британская газета Guardian замечает, что в соглашении содержится призыв к армянским силам передать контроль над территориями, находящимися при этом и за пределами Нагорного Карабаха, включая восточный район Агдама. Этот район имеет большое символическое значение для Азербайджана, так как его главный город, также называемый Агдамом, был во время войны 1990-х полностью разграблен, и единственное сохранившееся там здание — городская мечеть. Армяне также передали весь Лачинский район, через который проходит главная дорога, ведущая из Нагорного Карабаха в Армению. Тогда как столица Нагорного Карабаха Степанакерт, расположенная всего в 10 километрах от взятой азербайджанцами Шуши, останется под контролем поддерживаемого Арменией правительства.

Армянам грозят новые этнические чистки — предупреждают международные эксперты

Джошуа Кучера, редактор Eurasianet по Кавказу, в своем материале для влиятельного американского издания Foreign Policy, пишущего о международных проблемах, предупреждает, что завоевание Азербайджаном Нагорного Карабаха может привести к новым этническим чисткам, теперь уже в отношении армян. И, к сожалению, он может быть недалек от истины. Дело в том, что нынешние боевые действия, о чем предпочитают не говорить в Ереване (как, надо сказать, и в Москве), вызваны прежними «этническими чистками», как с участием армян в отношении азербайджанцев, так и с участием последних в отношении армян.

Во время распада СССР армяне решили взять под контроль Нагорный Карабах, анклав, где действительно на тот момент проживали большей частью именно они, а не азербайджанцы, но азербайджанцы оказали, разумеется, сопротивление, в результате чего в регионе резко возросла межэтническая напряженность. Это привело к тому, что, во-первых, этнические армяне, проживающие в Азербайджане, стали жертвами погромов, и сотни тысяч бежали из Азербайджана.

Во-вторых, жертвами погромов стали и азербайджанцы, которые жили в Армении. Тогдашний конфликт привел к тому, что армяне взяли под контроль не только Нагорный Карабах, но и большую часть окружающей его территории Азербайджана, на которой проживало ничтожное количество армян. Как оказалось 25 лет спустя, это стало чудовищной политической ошибкой Еревана. Но на тот момент Армения ликовала, закрыв глаза на то, что более 600 000 этнических азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома. Но надежды вернуться не покидали все последние четверть века. Тем временем в самом Нагорном Карабахе живут сегодня почти 100 процентов армян — около 150 тысяч человек, азербайджанцев там фактически нет.

Как советская власть и риторика ненависти в Баку и Ереване подогревали конфликт

Захват прилегающих к Нагорному Карабаху территорий в 1990-х годах Ереван называл «временной мерой» и буферной зоной, считая ее для себя неким «поясом безопасности» и козырной картой в рукаве в спорах с Баку. В частности, Армения надеялась в обмен на эти территории получить признание Азербайджаном суверенитета Нагорного Карабаха.

Однако в 2000-х армяне «привыкли» считать эти территории (где и во времена СССР проживали почти только азербайджанцы, изгнанные армянами в результате первой войны) своими и даже «освобожденными». Вялотекущие переговоры с Ереваном в конце концов надоели Баку, где поняли, что армяне никогда не позволят азербайджанцам вернуться в свои дома.

Проблема в том, что теперь, когда спорные территории фактически вернулись под контроль Азербайджана (и с точки зрения международного права он имеет полное право называть это «отвоеванием» собственных земель), этнические чистки уже грозят жителям Нагорного Карабаха, которому в годы мирных переговоров, которые саботировал сам же Ереван, Баку обещал высочайший уровень политической автономии. Об их опасности говорит и риторика азербайджанских СМИ, и азербайджанских школьных учебников, которые, как пишут эксперты, «на протяжении десятилетий дегуманизировали армян, изображая их как величайших врагов азербайджанцев».

В разгар уже второй войны этой осенью в соцсетях разлетелся пост сотрудника футбольного клуба «Карабах» с призывами к расправам на этнической почве. Его наказал сам же клуб, но армяне, в свою очередь, репостили его как доказательство этнической ненависти, насаждаемой Баку.

Корни же причин армяно-азербайджанского конфликта уходят как минимум в начало XX века, когда произошли первые межнациональные столкновения. Советский Союз, как полагают на Западе, весьма ошибочно провел внутренние границы, пытаясь соответствовать этническому составу территории — по принципу разделения страны на отдельные национальные группы, привязанные к четко определенным территориям (по тому же принципу, к слову, формировались Татарская, Башкирская и другие автономные советские республики). Однако в случае с Арменией и Азербайджаном национальные группы частично совпадали в Нагорном Карабахе и других частях Кавказа, что уже тогда вызвало недовольство обеих сторон, каждая из которых, поддержанная собственной националистической интеллигенцией во время и после развала СССР, вписала в историю Нагорный Карабах как «моноэтнический регион», принадлежавший только армянам или только азербайджанцам.